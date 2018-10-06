Erdoğan'dan McKinsey kararı: Bakan arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim; biz bize yeteriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'ni denetleyeceği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile ilgili konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendisini sıkıştırmaya çalıştığını savunarak, "Bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla güya bizi köşeye sıkıştırmak istiyor. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD'li McKinsey şirketi ile yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaplaması için 10 soru yönelten Kılıçdaroğlu, "'Ezanımıza bayrağımıza saldırıyorlar' dediklerinden para istemeyi bu millete nasıl anlatacaksınız?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a McKinsey şirketine yönelik 10 soru yöneltti. Sorular şöyle:

"10 sorum var. Eğer dinliyorsa not alsın. Not almaktan acizse kendisine bu soruları göndereceğim.

Erdoğan'a göre yaşadığımız krizin sorumlusu dış güçler mi?

Ezanımıza bayrağımıza saldırıyorlar dediklerinden para istemeyi bu millete nasıl anlatacaksınız?

Türkiye'de Mckinsey'in yapacağını yapacak kuruluş yok mu?

Devletin tüm mali bilgilerini ezanımıza saldıranlara nasıl teslim edeceksiniz?

McKinsey'e bu işi ihale ile mi tavsiye üzerine mi verdiniz? Bu şirketi size kim önerdi?

Bu anlaşmanın tutarı, kapsamı ve süresi nedir? Bunları açıklayacak mısınız?

Kendi milletine güvenmeyip bir ABD şirketine güvenen bir hükümetin TC toprakları üzerinde yeri yoktur.

Koskoca TC ve 16 bakanlığı bir ABD şirketine denetletiyorsanız sizin sarayda da yeriniz yoktur! Düşün milletin yakasından.

21. yy'da Türkiye'yi getirdikleri nokta: Kendi kendimizi denetleyemiyoruz, kendi kurumlarımıza güvenmiyoruz diyorlar. Saraylar yetmiyor mu? TC'nin ekonomisini yönetimini ABD şirketine teslim edeceksiniz, milletin önüne çıkıp yüzünüz kızarmadan yerli ve milliyim diyeceksiniz!

Onurun, gururun ve haysiyetin varsa anlaşmayı iptal et, uçağı da iade et!"