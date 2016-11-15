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Yaşam

Alaattin Çakıcı: Cumhurbaşkanı'na hakaret ettim ama 15 Temmuz'dan önceydi

Çakıcı daha önce de Adalet Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 'FETÖ'nün İlluminati bağlantılı olduğunu iddia etmişti

15 Kasım 2016 20:33

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava bugün görüldü.

Yazdığı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın davası bugün görüldü.

Sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Çakıcı, mahkemeye yazılı savunma verdi. Çakıcı iddianamede yer alan sözlerin kendisine ait olduğunu söyleyerek “Ağızdan çıkan söz inkar edilemez. 15 Temmuz’dan evvel söylediğim bir sözdür” dedi.

Çakıcı daha önce de Adalet Bakanlığı'na bir mektup yazarak FETÖ'nün İlluminati bağlantılı olduğunu öne sürerek "Bu şerefsiz FETÖ için lütfen ABD’ye bir daha talepte bulunmayın. Bu milletin içerisindeki fedailer onu ve onun üst düzey yöneticilerini yok etmesini bilir. Yok edenler de bedenlerini de feda ederler." demişti.

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