Alaattin Çakıcı, Bekir Bozdağ'a "ABD FETÖ'yü iade etmezse işini Pensilvanya'da bitiririz" mi dedi?

Alaatin Çakıcı'nın darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a mektup yazdığı öne sürüldü. BirGün'ün iddiasına göre mektupta "Niye kendinizi bu kadar yoruyorsunuz? Bu aziz milletin içerisinde öyle fedailer var ki FETÖ'yü bu ülkeye getiremezler ama Pensilvanya'da FETÖ'yü toprağa gömerler. Kendileri de bu kutlu dava için orada seve seve ölürler" ifadeleri yer aldı.

Alaattin Çakıcı'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yazdığı öne sürülen mektup şöyle:

"Sayın Bakanım,

Hak, hukuk, adalet kavramını sürekli gündeme getiriyorsunuz. Devletimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ terör örgütüne, CIA’e okyanus ötesi ABD’ye hizmet eden bu hainleri deşifre etti. Daha evvel de yazdığım gibi Fransa’dan günümüze kadar bir fiil 17 yıldır yatmaktayım. Rahşan affından faydalanmama rağmen geçenki 9. Ağır Ceza’ya gönderdiğim yazıda olduğu gibi 10 yıl 11 aydır fazladan yatmaktayım. Bu FETÖ’cü namussuzların, Alaattin Çakıcı devletin kılcal damarlarına yerleştirmedi. 2002’den 2011’e kadar bizzat AK Parti Hükümeti tarafından mecliste AK Parti saflarında yer alan mebuslardan TMSF’nin başına geçen bürokratlardan polisin ve askerin içine sızan FETÖ’cüleri yine Alaattin Çakıcı yerleştirmedi.

Evet! 1967’lerden başlayıp, değişik hükümetler tarafından sahip çıkılan mason ve illuminati teşkilatının yönlendirmesiyle FETÖ denen bu gevur imamına batı sahip çıkarak, Türkiye’deki kurulan hükümetler tarafından himaye edilip, palazlanırken 2002-2011 yılları arası devlet içinde bir paralel devlet olan adliye, askeriye, mülki güvenlik güçleri arasında büyük bir güç sahibi oldukları, arkalarında ABD ve AB’yi alarak ülkemizde 15 Temmuz’a kadar 2 defa toplumu sokağa döküp başaramayınca 15 Temmuz’u gerçekleştirmişti.

Sayın Adalet Bakanım

Ne sizden, ne cumhurbaşkanımızdan “Adalet dilenmiyorum, dilenmem de!” İsteğim Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunun bana yapılan adaletsizliği bilmesidir. Rabbim şahidim, kimseye biat etmem, sadakatimiz devletimizedir. Kamuoyunda Cumhurbaşkanına söz verdim bu zorlu süreç içerisinde. Yoksa Türkiye’de son gelişen bazı siyasi söylemlerle ilgili söyleyeceklerim var.

Ama bu zorlu süreçte bir yerden PKK bir taraftan, İŞİD bir taraftan, FETÖ diğer taraftan Irak’ta Musul sorunu ile ilgili 60 yıldır bizim dostumuz olan ABD bizi stratejik ortak yerine terörist unsurları kendilerine müttefik seçerek Cumhuriyet’ten günümüze kadar ülkemizde sürekli by-pas yapma arzusunda olan bir düşüncenin devamını benimsemiştir.

Koyun can derdinde, kasap et derdinde olmamalı. Önce terörün minmuma inmesi uluslar arası güveliğimizin güven altına alınıp ülkeye huzur geldikten sonra kasap ev haklıda isterse o zaman koyunu kesmek bu millet için hayırlıdır.

Saygılarımla arz ederim.

Not: Dilekçem UYAP üzerinden resmi evraklar olan FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların tutanaklarını ve evrakları medya üzerinden yayınlıyorum.

Sayın Adalet Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz basın ve medyada konuşmalarımızda sürekli FETÖ’yü iade ediniz diye söylemde bulunuyorsunuz. PKK, PYD’ye sahip çıkan bunu dünyaya deklare eden 15 Temmuz’un arkasında olan ABD size FETÖ'yü iade etmez

Niye kendinizi bu kadar yoruyorsunuz? Bu aziz milletin içerisinde öyle fedailer var ki FETÖ’yü bu ülkeye getiremezler ama Pensilvanya’da FETÖ’yü toprağa gömerler. Kendileri de bu kutlu dava için orada seve seve ölürler. Dünyanın neresinde üst düzey FETÖ üyesi ne kadar olursa olsun istenildikten sonra onlarda bulunmuş oldukları ülkelerde toprağa gömülür.

Bu aziz millet bunu yapmaktan aciz değildir. Tankların altına bedenlerini siper edenlere dünya şahit oldu.

Bu şerefsiz FETÖ için lütfen ABD’ye bir daha talepte bulunmayın. Bu milletin içerisindeki fedailer onu ve onun üst düzey yöneticilerini yok etmesini bilir. Yok edenler de bedenlerini de feda ederler.

Millete hizmetin mükafatı devlet katında değil Allah katındadır."

FETÖ tarafından yargılandığını savunmuştu

Çakıcı, daha önce yaptığı açıklamada FETÖ mensubu hakim ve savcılar tarafından yargılandığını ve bu nedenle fazladan ceza hapis cezası yattığını iddia etmiş, davasının yeniden "tarafsız" bir şekilde görülmesini ve hukuksuzluğun giderilmesini talep etmişti.



