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Alaattin Çakıcı: Erdoğan'a bundan sonra kırıcı bir söz söylemeyeceğim

"Birleşmiş Milletler'deki omurgalı duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum"

23 Eylül 2016 20:05

Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, 2 ay içinde 3. kez sağlık kontrolünden geçirildi. Çakıcı, hastane önünde avukatına okuttuğu mektubunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için bundan sonra kırıcı bir söz söylemeyeceğini söyledi.

Geçen temmuz ayında Bolu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemleri altında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Çakıcı, güvenlik gerekçesiyle binanın arka kapısından sokuldu. Çakıcı'nın hastaneye götürülmesi sırasında yakınları da bina önünde bekledi. 12 farklı sağlık problemi bulunduğu, bu yüzden sık kontrolden geçirildiği öğrenilen Çakıcı'nın yazdığı mektubu avukatı Can Sevinç, basın mensuplarına okudu. Çakıcı, mektubunda şöyle dedi:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili 15'in üzerinde hakaret davamız görülmekteydi. Kendisi davaları geri çekti. Şahsımla ilgili değil, genel olarak davalarını geri çekti. Davalarını geri almak 'adam gibi sözünün arkasında durmak' demektir. Benim ağzımdan çıkan, davalara konu olan sözler 15 Temmuz'dan önceki sözlerdir. Ağızdan çıkan söz mahkeme huzurunda geri alınmaz. Ama bu, kişilik sahibi insanlar için bir karakterin oturmasıdır. Kendisini sevsem de sevmesem de bu sözlerim ne kimseye biat, ne de yalakalıktır. Doğru olan bir şey varsa 15 Temmuz sonrası omurgalı ve yiğit duruşu, milleti adına adam gibi durduğudur. Birleşmiş Milletler'deki omurgalı duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisine kırıcı bir söz söylemeyeceğim. Vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğim. Kendilerinden ricam vatan hainleri hariç tüm milletimizi eşit şekilde kucaklamasıdır."

 

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