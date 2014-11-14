T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Akün ve Şinasi sahneleri için eylem çağrısı

Şinasi ve Akün sahnelerinin gizlice satılmasına tepki olarak sanatçılar, sanat örgütleri ve izleyiciler bir araya gelerek eylem yapacak

14 Kasım 2014 16:06

Şinasi ve Akün sahnelerinin gizlice satılmasına tepki olarak sanatçılar, sanat örgütleri ve izleyiciler bir araya gelerek eylem yapacak.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Ankara'da her yıl 2 milyona yakın seyirciyi konuk eden Akün ve Şinasi sahnelerinin Ekim ayı sonunda gizli ihale yöntemi ile satılmasına karşı eylem örgütleniyor.

15 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’de İstanbul Galatasaray Lisesi önünde, aynı gün saat 19:15’de Ankara Şinasi Sahnesi önünde eylemler düzenlenecek.

Satışın kamuoyunda duyulmasının ardından tepkiler yükselmiş, sahnelerin önünde defalarca toplantılar ve basın açıklamaları yapılmıştı. 

ETİKETLER

akün sahnesişinasi sahnesitiyatrosatılmasıeylemtepkigalatasaray lisesikültür ve turizm bakanıömer çelik

İlgili Haberler

Akün ve Şinasi Sahneleri'nin bulunduğu bina satışa çıkıyor

Akün ve Şinasi sahnelerinin de bulunduğu bina satışa çıkıyor, ünlü emlakçı Salim Taşçı 'buranın değeri 35-42 milyon TL. satın alan otel yapar' dedi

Ankara'nın en önemli tiyatro sahneleri Akün ve Şinasi gizlice satıldı!

Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in talimatıyla gerçekleştiği öne sürülen satışın 23 milyon lira bedelle yapıldığı belirtildi

Akün ve Şinasi sahneleri otel oluyor!

Ankara'daki Akün ve Şinasi sahnelerini satın alan Ahmet Meriç, 'Otel projemiz var' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24