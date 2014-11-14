Akün ve Şinasi sahneleri için eylem çağrısı

Şinasi ve Akün sahnelerinin gizlice satılmasına tepki olarak sanatçılar, sanat örgütleri ve izleyiciler bir araya gelerek eylem yapacak.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Ankara'da her yıl 2 milyona yakın seyirciyi konuk eden Akün ve Şinasi sahnelerinin Ekim ayı sonunda gizli ihale yöntemi ile satılmasına karşı eylem örgütleniyor.

15 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’de İstanbul Galatasaray Lisesi önünde, aynı gün saat 19:15’de Ankara Şinasi Sahnesi önünde eylemler düzenlenecek.

Satışın kamuoyunda duyulmasının ardından tepkiler yükselmiş, sahnelerin önünde defalarca toplantılar ve basın açıklamaları yapılmıştı.