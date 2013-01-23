Akün ve Şinasi Sahneleri'nin bulunduğu bina satışa çıkıyor

İstanbul'da Emek Sineması'nın yıkımı iddiasıyla başlayan tartışmanın bir benzeri Ankara'da başlayacak. Devlet Tiyatroları'na bağlı Akün ve Şinasi sahnelerinin bulunduğu bina satışa çıkacak. Emek Sineması gibi Akün ve Şinasi sahneleri de kamunun malı. Emek İnşaat tarafından satılacak gayrimenkul, Ankara'nın en merkezi yerinde bulunuyor. Yapının bir tarafı protokol yolu olan Atatürk Bulvarı'na diğer tarafı ise başkentin en işlek caddelerinden Tunus Caddesi'ne bakıyor. 2 bin 731 metrekare yüzölçümü bulunan binada, tiyatroların yanı sıra 13 katlı bir yapı da bulunuyor.

Akşam gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Emek İnşaat tarafından hazırlanan Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nde ihale, 5 Şubat'ta gerçekleşecek. Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma pazarlık usulüyle yapılacak satışta geçici teminat bedeli olarak 500 bin TL belirlendi. İhaleye katılacakların sayısının yüksek tutulması için geçici teminat bedelinin düşük tutulduğu ifade ediliyor.

Devlet Tiyatroları'nın ise satıştan bilgisi yok. Satışı basından öğrenen yetkililer, herhangi bir açıklama yapmadı. İhalenin sonuçlanmasına, yeni mal sahibinin kararına göre kurum tavır alacak. Akün ve Şinasi sahneleri için Emek İnşaat ile yıllık kira sözleşmesi yapıldığı öğrenildi. Emek İnşaat ise, satış kararını bildirme gibi bir yükümlülükleri olmadığını bildirdi.

Akün Sineması, 1975 yılında hizmet vermeye başladı. Hababam Sınıfı ile seyircilerine 'merhaba' diyen sinema, 2002 yılına kadar faaliyet gösterdi. Ankara'nın en büyük sineması olan tek salonlu Akün, yine Hababam Sınıfı ile seyircilerine veda etti. Akün Sineması daha sonra Devlet Tiyatroları'na devredildi ve Akün Sahnesi olarak 11 yıldır tiyatro seyircisine hizmet veriyor.

Ankara'nın ünlü emlakçısı Salim Taşçı, satışın ardından binanın otel olabileceğini belirterek, 35-42 milyon TL civarında bir rakama satılabileceğini söyledi. Taşçı, 'Devlet kiracı durumuna düştü. Orayı satın alan uyanıksa devlete kiraya verir. TOKİ'nin devreye girmesi gerekiyor. Devleti, kiracılıktan kurtarması lazım' dedi.

Şinasi Sahnesi, 1988 yılında Mediha isimli oyunla açıldı. Sahne daha önce Çağdaş Sahne olarak anılıyordu. Çağdaş Sahne, 15 yıla yakın bir süre başkentlilere, ağırlıklı olarak sinema alanında hizmet veriyordu. Bu tarihten sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Kavaklıdere'deki ilk tiyatrosu olarak Şinasi Sahnesi adını aldı.