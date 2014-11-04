Ankara'nın en önemli tiyatro sahneleri Akün ve Şinasi gizlice satıldı!

Mülkiyeti Emek İnşaat AŞ’de bulunan, Ankara’nın en önemli iki tiyatro sahnesi, Akün ve Şinasi sahneleri 10 gün önce, gizli şekilde 23 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı. İsmi gizli tutulan yeni sahibin Karadenizli bir şirket olduğu öğrenildi. Satış talimatının Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından verildiği belirtildi.

Mülkiyeti Emek İnşaat A.Ş'de bulunan, Ankara'nın en önemli iki tiyatro sahnesi, Akün ve Şinasi sahnelerinin 10 gün önce, gizli şekilde, Karadenizli bir şirkete satıldığı öğrenildi.

Her iki sahnenin satışının 23 milyon liraya gerçekleştiği belirtilirken, satış talimatının bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından verildiği dile getirildi.

Devlet Tiyatroları'nın (DT) bünyesinde faaliyet gösteren her iki tiyatro sahnesi için daha önce 5 kez ihaleye çıkılmış ancak satış “muammen bedelin altında kaldığı” gerekçesiyle gerçekleşmemişti.

Selda Güneysu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısı taslağı gölgesindeki tartışmalara maruz kalan DT'ye bir şok da Emek İnşaat'tan geldi.

Mülkiyeti Emek İnşaat'a bağlı olan ve Ankara'nın merkezi yerinde bulunan, en fazla tiyatro oyunlarının sahnelendiği iki sahne, Akün ve Şinasi sahnelerinin gizli bir şekilde satıldığı öğrenildi.

Emek İnşaat yetkilileri sahnelerin yeni sahibini sır gibi saklarken, sahneleri alan şirketin sahibinin Karadenizli olduğu ve İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı bulunduğu bilgisi edinildi.

İhale şartnamesi duyurulmadı

Akün ve Şinasi sahnelerinin satışının 10 gün önce yapıldığı ve sivil toplum kuruluşları ve sanatçıların tepkileri nedeniyle ihalenin Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutularak, gizli ihale ile gerçekleştirildiği de dile getirildi. Satışı gerçekleştirilen her iki sahne için DT'ye 2014-15 sanat sezonu sonuna kadar kullanma hakkı tanındığı da belirtiliyor. Ancak her iki sahnenin sezon sonundan sonra ne şekilde kullanılacağı bilinmiyor. Emek İnşaat yetkileri ise satışa ilişkin Cumhuriyet'e bilgi vermekten kaçındı.

Sinemadan tiyatro olmuştu

Ankara'nın en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Akün Sahnesi, 1975 yılından 2002 yılına dek Akün Sineması olarak hizmet vermişti. Daha sonra bu salon 2002 yılında DT Genel Müdürlüğü'nce, dönemin genel müdürü Lemi Bilgin tarafından tiyatro sahnesine çevrilmişti ve o tarihten bu yana da tiyatro sahnesi olarak kullanılıyordu.

Akün Sahnesi'nin hemen arkasında yer alan ve Tunus Caddesi'ne bakan Şinasi Sahnesi de Ankara'nın en eski tiyatro sahnelerinden biri olma özelliğine sahip. Sahne, 13 Mart 1988’de Yüksel Pazarkaya'nın “Meliha” adlı oyunuyla açılmıştı.

Her iki sahne de bugün “kentin en önemli sanat merkezlerinden” biri kabul ediliyor.