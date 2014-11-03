Devlet Tiyaroları Genel Müdürlüğü'nden 'Macbeth' açıklaması

Devlet Tiyaroları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in “Macbeth” adlı oyunun Kasım ayı programından çıkarıldığı iddialarına ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Shakespeare’in ‘Macbeth’ isimli oyununun kaldırılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi. Söz konusu oyunun Aralık ayı programında ek 2 hafta olarak planlandığı belirtildi.

Devlet Tiyaroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yazılı ve görsel medyada ‘Macbeth’ adlı oyun üzerinden kamuoyunu yanıltan, spekülatif haberler yapılmaktadır. Devlet Tiyatroları olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Uzun yıllar Devlet Tiyatrolarının repertuvarında bulunan Shakespeare’in ‘Macbeth’ isimli oyununun kaldırılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Kasım ayı taslak planında olan oyunun dekoru, aynı sahnede Türkiye prömiyeri yapacak bir başka Shakespeare oyununun genel provalarına teknik engel oluşturduğu için, ‘Macbeth’ adlı oyun olası seyirci mağduriyeti de öngörülmek suretiyle Aralık ayı programında ek 2 hafta olarak planlanmıştır.

Tamamen teknik nedenlerden dolayı yapılan bu tür bir değişikliğin henüz taslak halinde ve ilan edilmemiş olan Kasım ayının ikinci yarı programından çıkartılmış gibi gösterilerek kamuoyunda ‘sansür’ algısı oluşturmaya yönelik haberleştirilmesi, tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür.

Devlet Tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz.