'İktidar basamaklarını zalim adımlarla çıkan' Macbeth, Devlet Tiyatrosu'na direnemedi!

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nce dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in “Macbeth” adlı oyunu apar topar Kasım ayı programından çıkarıldı. “İktidar hırsını, iktidarın zalimliğe dönüşmesini” evrensel bir dille anlatan oyun, programda önce, 11, 12, 13, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde yer aldı; daha sonra DT yönetimi biletleri önceden satışa çıkarılan oyunu programdan çekti.

Aynı tarihlerde, şu anki programda, “Çalıkuşu” adlı oyun gözükürken “Macbeth”i geçen hafta salı günü bakanlık yetkililerinin izlediği, pazar günü de yeniden CD’ye kayıt edildiği öğrenildi.

Selda Güneysu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, Ankara DT, geçen sezon Bozkurt Kuruç rejisiyle sahnelenen “Macbeth” adlı eserini izleyici ile buluşturdu. Oyun, pek çok kez de Ankara DT sahnelerinde neredeyse “kapalı gişe” sahnelendi. DT’nin resmi internet sitesinde de izleyiciye, “Macbeth ve Lady Macbeth, iktidar basamaklarını zalim adımlarla çıktıkça bir yandan da kendi yıkımlarını hazırlamaktadırlar” sözleriyle tanıtılan oyun, DT Genel Müdürlüğü talimatıyla apar topar kasım ayı programından çıkarıldı.

‘Oyuncu rahatsızlandı’

Genel müdürlükten izleyiciye, “Oyunda görevli bir oyuncumuzun aniden rahatsızlığı nedeniyle oyun o tarihlerde iptal edilmiştir” açıklaması yapıldı. Ancak Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, yeniden sahnelenmesine sayılı günler olan oyunda hiçbir oyuncunun rahatsızlanması ya da rapor alması gibi bir durum söz konusu değil.

CD’ye virüs bulaşmış!

Oyun geçen hafta salı, cuma ve pazar günü Büyük Tiyatro’da izleyici ile buluşmuştu. Salı günü sahnelenen oyunu bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetin izlediği, hatta salondan oyunu alkışlamadan çıktıkları kaydedildi. Pazar günü sahnelenen oyunu da DT yönetiminin bir kez daha CD’ye kayıt ettirdiği öğrenildi. Oysa oyun geçen sezondan bu yana en az 3 kez CD’ye aktarılmıştı. Bu durum karşısında tepki gösteren oyunculara, DT yönetiminin, “Oyunun önceki CD’lerine virüs bulaşmış” yanıtını verdiği belirtildi.

İki oyunun dekoru sorun...

Oyunun kaldırılmasında bir başka etkenin de Shakespeare’nin “Cymbeline” adlı oyununun dekorunun olduğu dile getirildi. “Cymbeline” adlı oyunun prömiyerinin 18 Kasım’da yapılacağı, oyunun provaları için Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nin uygun olduğu, her iki oyunun dekorunun büyüklüğü, ağırlığı ve dekorların kurulup kaldırılmasının zorluğu nedeniyle “Macbeth”in repertuvardan kaldırıldığı kaydedildi.

Genel müdürlükten, Cumhuriyet’e, “Cymbeline adlı oyunun prömiyerinin 18 Kasım’da gerçekleşmesi için gerekli değişikliğin yapılması uygun görülmüştür” açıklaması yapıldı. Ancak DT yönetiminin “Cymbeline” adlı oyunun provalarını neden başka bir sahneye kaydırmadığı, özellikle “Macbeth”in sahneleneceği Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’ne koyduğu ise kurumda tartışma konusu oldu.

“Macbeth”in, devlete bağlı sanat kurumlarını yok etmeyi amaçlayan Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısı Taslağı’nı savunan Nejat Birecik’in genel müdür olmasından kısa bir süre sonra müdahaleye uğraması da dikkat çekti.