Akün ve Şinasi sahneleri otel oluyor!

Ankara’nın en önemli iki tiyatro sahnesi, Akün ve Şinasi sahnelerini Maritza İnşaat’ın da ortaklarından Ahmet Meriç’in satın aldığı ortaya çıktı. Meriç, sahnelerin de yer aldığı binayı kardeşleriyle satın aldığını belirterek “Sahnelerin de bulunduğu yerle ilgili alışveriş merkezi yapma gibi bir düşüncemiz yok. Otel projemiz var. Ancak henüz aile bireyleriyle istişare edemedik. Ankara’da ne kadar otel var, ihtiyaç ne kadar, bunları araştırıyoruz. Tabii eğer Devlet Tiyatroları (DT) kiralamak isterse, menfaatlerimize de uyarsa, kiralayabiliriz” dedi.

Cumhuriyet gazetesi, mülkiyeti Emek İnşaat AŞ’de bulunan Akün ve Şinasi sahnelerinin 10 gün önce, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutularak “gizli ihale” ile satıldığını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de satışı doğrulamış ancak ihaleyi kimin kazandığına yönelik bilgi ise “sır” gibi saklanmıştı. “Devlet usulüyle yapılan ihale sonucu satışı gerçekleştirildiği” dile getirilen iki sahne bir yıl daha Devlet Tiyatroları’nın kullanımında olacak.

Selda Güneysu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, sahnelerin de yer aldığı binayı 33 milyon 200 bin TL’ye satın alan Maritza İnşaat’ın da ortaklarından Ahmet Meriç, ihaleye “Maritza İnşaat olarak değil, şahıs olarak katıldığını” söyleyerek “Öncelikle Devlet Tiyatroları ile bir yıl daha sözleşmemiz devam edecek gibi” dedi. Meriç, ihalenin henüz Emek İnşaat’ın genel kurulu tarafından onaylanmadığını ancak kısa süre içinde onaylanmasını beklediklerini kaydetti.

Emek İnşaat AŞ’den yapılan yazılı açıklamada da, sahnelerin de bulunduğu bina için 5 kez ihaleye çıkıldığı, ancak her ihalede verilen tekliflerin muhammen bedelin altında kaldığı kaydedildi. “Şirketin ilgili yönetmeliği ve mevzuatı gereği açık ihale yapmak zorunluluğu olmamasına karşın daha önce birçok kez ilana çıkmak suretiyle açık ihale usulü ile taşınmaz satışa çıkarılmıştır” denilen açıklamada, son ihaleye de üç isteklinin davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu gayrimenkulün satış ihalesi için 2 istekli teklif vermiş olup, yapılan ihale neticesinde en yüksek teklif bedeli, Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı’nın gayrimenkulü şirkete devir ettiği bedel olan KDV hariç, 30 milyon 800 bin TL’nin üstüne alarak, 31 milyon 200 bin TL + KDV bedel ile Ahmet Meriç tarafından verilmiştir” görüşüne yer verildi.