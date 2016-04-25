Akşener: AKP, Tuğrul Türkeş gibi bana da başbakan yardımcılığı teklif etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adayı Meral Akşener, 1 Kasım seçimleri öncesi AKP’ye geçen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş gibi kendisine de “başbakan yardımcılığı teklifi yapıldığını” söyledi. Akşener, "Resmi bir şekilde ama ben hemen reddettim Sayın Türkeş ile ben de giderdim şu anda karşınızda bakan olarak oturuyor olurdum. Biz tırnaklarımızla bir mücadele veriyoruz. Ben başbakan olacağım sözünü hesaplayarak söyledim. Bilerek söyledim seçmen bunu kabul etti. Şimdi bana ne için saldırıyorlar çünkü bizim yüzde 19.5’lik bir oy potansiyelimiz var" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu’nun Suriye’ye giden MİT TIR’larıyla ilgili yaptığı konuşmalarda, “O yardımlar Bayır Bucak Türkmenleri'ne gidiyordu. Orada Türkmen kardeşlerimiz katledilecek biz izleyeceğiz. Türkmen kardeşlerimizin katledilmesini ilaçlarla, yardım malzemeleri ile engelleyemezsiniz değil mi?” demişti. Konuya ilişkin konuşan Akşener, “Devletin şu veya bu şekilde, şuraya veya buraya yaptığı tırnak içi 'Yardım' her neyse onu yapamadınız, onu yakalattınız beceriksizler. Ve ülkemizi Lahey'de sorgulanır hale getirdiniz. Sayın Davutoğlu'nun dış politikadaki meşhur hayalleri, stratejik derinlik tezi Türkiye'yi stratejik çukurun içine yuvarladı” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hüseyin Tüccar’ın haberine göre Meral Akşener yaptığı adaylık çalışmaları kapsamında Bursa'da basın mensupları ile bir araya geldi. 30 Kasım’dan beri çalışmalarının devam ettiğini belirten Akşener, "15 Mayıs'ta Allah nasip ederse kongremiz, kurultay toplanacak, tüzük maddesi değişecek. Milliyetçi Hareket Partisi kurultayını yapar ve değişim sağlayabilirse ki ben inanıyorum, potansiyeli itibariyle iktidar partisinin en güçlü alternatifi olacak" dedi.

Akşener, tüzük maddesini anti demokratik buldukları için 548 imza ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ettiklerini ve değiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Değiştirmeye çalışıyoruz değiştireceğiz. Beş adaylı bir kongre talebinin içinde sadece bir aday olabilir mi ? Oluyorsa dönüp bakmamız lazım, korku dağları sarmıştır. Biz hareketimizle büyük bir delik açtık. İnsanlar şaşırdı. Ömrüm geçti güç odaklarıyla kavga ederek kardeşim neredeyse. Kişisel olarak Türkiye'nin milli güvenlik problemi haline gelmiş olmam başlı başına ne ile mücadele ettiğimizin kanıtıdır. Bu kongreyi başarabilmek artık hayatımın en önemli hedefi oldu. Türkiye'deki tüm güç odakları mitralyöz ile bana saldırıyor ama vız gelir tırıs gider. Olumsuz sonuç hiç hayal etmiyorum. Ama seçmen beni seçmeyebilir o zaman Amenna saddakna, biz kutsal bir davanın yolcusuyuz."

“Çeşitli çevrelerce Kendilerine 'paralelci' iftirası atıldığını” söyleyen Akşener, "Bilinçli olarak hedef haline getiriliyorum. Bizden korkuyorlar. Bu da gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Bu konuda bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiraya uğradım. Ben bunlarla sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim" dedi.

“MHP iktidarın önemli bir seçeneği olabilir”

Bursa’daki programını tamamladıktan sonra Eskişehir’e giderken İnegöl ilçesine uğrayan Meral Akşener, MHP ilçe binası önünde toplananlara hitap etti. Halkın ve partinin 'Hadi çık yürü beraber gidelim' dediği için bu yola çıktığını ileri süren Akşener, "Teşkilatımızın, tabanımızın ve milletimizin ‘hadi bakalım, yürü’ dediği için bu yürüyüşe başladım. Dünde Bursa’da aday olduğumu kamuoyuna deklare ettim" dedi.

MHP’yi iktidarın önemli bir seçeneği haline getirebileceklerini anlatan Akşener, "İddiamız iktidar olmaktır. İktidarın karşısındaki güçlü iktidar alternatifi olmaktır. Bu nedenle dedim ki, ‘Ben Başbakan olacağım.’ Ve aziz milletimiz bu kararımızın, bu hissiyatımızı, bu hedefimizi uygun gördü" dedi.

Meral Akşener, bir televizyon programında her ay araştırmaların ortalamasının MHP'nin oy oranının yüzde 25 olduğunu, genel başkan olması halinde başlangıcın yüzde 25 olduğunu söylediğini, hiçbir araştırmacının bunu yalanlayıcı söz söylemediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışman kadrosundaki bir araştırmacının, televizyonlara çıkıp kim seçilirse seçilsin MHP oylarında bir puan bile oynama olmayacağını ileri sürdüğünü kaydeden Akşener, "Yemezler abi yemezler. Bu defa ülkücüler uyandı. Bu defa ülkücüler iktidar istiyor" dedi.

"Hiçbirimiz paralel değiliz ama yamuksunuz yamuk"

Bursa'dan Eskişehir'e gelen Meral Akşener, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle katıldı. Salonu dolduran 2 bin kişiye yakın partili tarafından 'Başbakan Meral' sloganlarıyla karşılanan Akşener yaptığı konuşmada kader birliği ettiği teşkilatının mensuplarına yapılan iftira ve hakaretleri hiç kimsenin yanına bırakmayacağını söyledi. Paralelci olmadığını ifade eden Akşener, "Bize paralel diyenlere sesleniyorum. Hiçbirimiz paralel değiliz ama siz her biriniz yamuksunuz yamuk" diye konuştu.

“Yaptığınız ‘yardım’ı da yakalatıp ülkemizi Lahey’de sorgulanır hale getirdiniz”

“İktidarın Adanalı bir karpuz tüccarı kadar becerikli olamadığını” söyleyen Meral Akşener, "Adanalı bir karpuz tüccarının dahi bir kamyon karpuzunu İstanbul'a en küçücük bir hasar olmadan ulaştırabildiği bir beceride siz o Adanalı karpuz tüccarı kadar olamayıp devletin şu veya bu şekilde, şuraya veya buraya yaptığı tırnak içi 'Yardım' her neyse onu yapamadınız onu yakalattınız onu yakalattınız beceriksizler. Ve ülkemizi Lahey'de sorgulanır hale getirdiniz. Sayın Davutoğlu'nun dış politikadaki meşhur hayalleri, stratejik derinlik tezi Türkiye'yi stratejik çukurun içine yuvarladı. Türkiye stratejik çukurun içinde debeleniyor" dedi.

“Bunlar beslemeyle ülkeyi soydular”

Gençlerin hakkının yenildiğini öne süren Meral Akşener, "Aranızda gençler var. Gençlerin büyük çoğunluğunun işsiz olduğunu biliyorum. Üniversite öğrencileri var. Üniversiteyi bitirecekler. Sonra KPSS'ye girecekler. 80-90 puan alacaklar. Ama maalesef atanamayacaklar. Onarın yerine 35 puan almış, Vali beyin yanında bir aylığına özel kalemde çalıştırılan, belediye başkanının yanında özel kalemde bir aylığına çalıştırılanla, rektörlerin yanında bir aylığına çalıştırılanlar, onlardan olanlar ballı maaşlar, ballı ihalelerle bu gençlerin yerlerini alacaklar ve aldılar. Bunun adı kul hakkıdır. Bunlar var ya bunlar besmeleyle bu ülkeyi soydular" diye konuştu.

“PKK’nın belini kırmazsak gideriz”

İktidara geldiklerinde “6 ayda PKK'nın bileni kıracaklarını” söyleyen Akşener , "6 ay içerisinde PKK terörünün belini kırmazsak gideriz. Ama ahaliyi teröristten ayırmak kaydıyla. Teröristin kafasını kıracağız. Ama ahali bizim kardeşimizdir. Bin yıllık kardeşlik hukukunu yeni baştan canlandıracağız. Biz bu ülkeyi bayram sofrasına oturtacağız. Elinizi uzattığınızda bütün yemeklere uzanacaksınız" dedi.