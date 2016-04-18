Kut'ül Ammare kutlamaları talimatı Tuğrul Türkeş'ten

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin terörle mücadele gerekçesiyle iptali tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kut'ül Ammare zaferini kutlamasının ardında Başbakanlığın olduğu ortaya çıktı. Kutlama talimatının Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş imzası ile 24 Şubat’ta verildiği belirlendi.

Talimat yazısında, “Tarihimizin Kut'ül Ammare gibi şanlı sayfalarını yad etmek üzere, 100. yıl anma etkinliklerinin icra ve koordinasyonu vazifesi ile kendisinin görevlendirildiğini" belirten Türkeş, “29 Nisan 2016 tarihinde 100. yıldönümünü idrak edeceğimiz Kut'ül Ammare (Kut) zaferi anma etkinlikleri çerçevesinde, kurumlar tarafından planlanmış veya hazırlık safhasında olan faaliyetlerin ivedilikle bildirilmesini” istedi.

Etkinliklere ilişkin talimatın sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na değil birçok devlet kurumuna da gönderildiği öğrenildi. Talimat, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’ne dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 10 Mart tarihli yazısında ise imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde Kut Zaferi etkinliklerinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılara yer verildi. Yazıda, “Faaliyetlerin, Kut'ül Ammare Zaferi’nin 100. yılına yaraşır nitelikte, canlı ve görkemli bir şekilde uygulanması” talimatı verildi. Yazıda, Kut şehitleri için her imam hatip ortaokulu ve lisesinde en az 1001 hatim okunmasını istediği ortaya çıktı. Okullarda ayrıca zafer ile ilgili resim sergileri, şiir dinletileri, konferans gibi etkinlerle yapılması istendi.

İngilizlere ikinci büyük darbe

Kut'ül Ammare Savaşı, 1. Dünya Savaşı’nın en önemli savaşlarından biri olarak biliniyor. Osmanlı Ordusu, Kut'ül Ammare Muharebesi ile Çanakkale’den sonra İngiliz birliklerine karşı ikinci büyük darbeyi vurdu. Kut'ül Ammare, Dicle Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi’nin kuzeyi ile Bağdat’ın güneyinde bulunan bir kasaba... Savaş, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve 13 bin 200 İngiliz askerinin tamamının esir alınmasıyla da bitti. Osmanlı Ordusu da 25 bin askerini şehit verdi.