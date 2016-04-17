Sözcü: MEB, Osmanlı'nın kazandığı Kut'ül Ammare savaşınının yıldönümünde kutlama talimatı verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun, Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Ammare savaşının yıldönümünü kutlamak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sözcü gazetesinin haberinde, "MEB , 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kut’ül Ammare zaferi kutlamaları için; panel, sempozyum, şiir dinletisi ve konferans gibi programlar gerçekleştirilmesi talimatı verdi" dendi. Kemal Elibol imzalı haberde, "Yazıda, Kut'ül Ammare'nin, zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde düşman kuvvetleri karşısında gösterilen özveri, kahramanlık ile yüksek sevk ve idarenin neticesinde 29 Nisan 1916’da gerçekleşen 'eşsiz' bir zafer olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (17 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını geri plana iterken, Kut’ül Ammare Zaferi’nin 100. yıldönümü etkinliklerinin görkemli bir biçimde düzenlenmesi kararlaştırdı. MEB , 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kut’ül Ammare zaferi kutlamaları için; panel, sempozyum, şiir dinletisi ve konferans gibi programlar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.Terörle mücadelede verilen şehitler nedeniyle bu yılki 23 Nisan etkinliklerinde 96’ıncı kuruluş yıldönümüne denk gelen TBMM’deki resepsiyon iptal edildi. Okullardaki 23 Nisan törenleri de asgari seviyeye indirildi. Daha önce de hipodromda yapılan gösteriler de kaldırılmıştı.

23 Nisan’ı önemsemeyen AKP hükümeti, Kut’ül Ammare zaferi için seferber oldu. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkent’teki tüm okul müdürlerine WhatsApp’tan, “23 Nisan etkinlikleri kapsamında yüksek sesle provalar yaparak çevreyi rahatsız etmeyin” diye mesaj attı.

Kut'ül Ammare

MEB Müsteşar Yardımcısı Dinçer Ateş de Bakan adına Milli Eğitim Müdürleri’ne Kütül Ammare zaferi konusunda yazılı talimat gönderdi. Yazıda, Kut'ül Ammare'nin, zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde düşman kuvvetleri karşısında gösterilen özveri, kahramanlık ile yüksek sevk ve idarenin neticesinde 29 Nisan 1916’da gerçekleşen “eşsiz” bir zafer olduğu vurgulandı.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt da, okul müdürlerine gönderdiği yazıda, Kütül Ammare’nin 100’üncü yıl anma etkinliklerinin icra ve koordinasyon görevinin Başbakan Yardımcılığına verildiği belirterek şöyle dedi:

“Sosyal bilimler liselerinin bulunduğu yerleşim yerlerinde bu okulların koordinesinde, bulunmadığı yerlerde ise uygun görülen bir okulun koordinesinde olmak üzere, Kütül Ammare zaferinin 100, yılının anlam ve önemine uygun olarak panel, sempozyum, şiir dinletisi ve konferans vb. programların gerçekleştirilmesi, milli manevi değerlerimiz çerçevesinde anma faaliyetleri yapılması, okullarda güne özel köşe oluşturulması, duvar gazetelerinin çıkarılması, ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak fotoğraf sergisi düzenlenmesi, film ve belgesel izlettirilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilerek, bu kapsamdaki faaliyetlere ilişkin ilçeniz raporu, 2 Mayıs 2016’a kadar Müdürlüğümüze gönderilmelidir”

Kut'ül Ammare neydi?

29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı ordusu, 1. Dünya Savaşı’nda Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı savaş kazanmıştı. Kütül Ammare’de 13 bin 200 İngiliz askeri ile 13 general, 481 subay esir alınmış ve 40 bini aşkın İngiliz askeri öldürülmüştü. Tarihe Kutül Ammare zaferi olarak geçen savaş sırasında İngilizler 40 bin kayıp ve esir verirken Osmanlı’da 25 bin askerini kaybetmişti.