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Cumhuriyet: Cumhuriyete sahip çıkıyoruz, 23 Nisan resepsiyonunu biz yapıyoruz

23 Nisan kutlamaları 'terör tehdidi' nedeniyle iptal edilmişti

17 Nisan 2016 10:17

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl 'terör tehdidi' nedeniyle iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yakın bir noktada resepsiyon düzenleme kararı verdi. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Cumhuriyet gazetesi, köklerinden gelen bir sorumluluk bilinciyle o gün, aynı saatte, Ankara’da, Meclis’e yakın bir noktada 23 Nisan resepsiyonu düzenleyecek" dedi. Can Dündar, bugünkü (17 Nisan 2016) yazısında "Tek adam rejimi dayatmasına karşı, özgürlükçü parlamenter demokrasiyi, ulusal iradesiyi, ilk Meclis’in heyecanıyla savunup kutlayacak" ifadelerine yer verdi.

Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

TBMM Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan resepsiyonunun şehitlere saygı gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı.

Bunun bir bahane olduğunu biliyoruz.

Asıl böyle günlerde Meclis’in bir arada olması ve kuruluşunu kutlaması gerektiğine inanıyoruz. Şehitlerin anısına da bunun yakışacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle o töreni önemsiyoruz.

Cumhuriyet’in sahipsiz olmadığını kanıtlamak için, 96. yılında 23 Nisan’a sahip çıkıyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi, köklerinden gelen bir sorumluluk bilinciyle o gün, aynı saatte, Ankara’da, Meclis’e yakın bir noktada 23 Nisan resepsiyonu düzenleyecek.

Tek adam rejimi dayatmasına karşı, özgürlükçü parlamenter demokrasiyi, ulusal iradesiyi, ilk Meclis’in heyecanıyla savunup kutlayacak.

Yarın 19 Mayıs törenleri iptal olursa Cumhuriyet, her zamanki gibi gençlerin yanında olacak.

29 Ekim engellenirse Cumhuriyet, her zamanki gibi en önde saf tutacak.

10 Kasım gölgelenirse her zamanki gibi Anıtkabir’e koşacak.

Bütün bir halkın, “Sen yoksan, biz varız” deme zamanı şimdi...

Cumhuriyet, tarihinden ve okurlarından aldığı güçle, buna ön ayak olacak.

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