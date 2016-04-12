23 Nisan kutlamaları 'terör ve şehitler' gerekçesiyle iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis’in 96. kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl ‘terör ve şehitler’ gerekçesiyle iptal etti.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, TBMM Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu’da TSK’nın yürüttüğü operasyonlar ve gelen şehit haberleri nedeniyle 96. kuruluş yıl dönümü programında resepsiyon bölümünü iptal etti. TBMM yetkilileri her gün şehit haberlerinin geldiği bir ortamda kutlamalar yapmanın doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman ilk olarak 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Kahraman başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunacak.