Eskişehir’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Kocaelispor taraftarlarına üçlü çektirdi. Taraftarın ‘Yeşil’ diye bağırmasının ardından ‘Beyaz’ yanıtını veren Akşener, yine taraftarlarca uyarılarak tezahüratını ‘Siyah’ diyerek değiştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bölgesel Amatör Lig'de 12. Grubu lider tamamlayan Kocaelispor ile 11. grubu lider bitiren Sultangazispor Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda 3. Lige çıkma Play-off müsabakasında karşı karşıya gelirken, mücadele Kocaelispor’un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda kentte bulunan Kocaelisporlu taraftarların sevinç gösterileri düzenlediği sırada, programı için Eskişehir’de bulunan ve konvoy olarak stadyum önünden geçen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in otobüsü durduruldu.

Yeşil siyahlı ekibin tezahüratlarına üçlü çektirerek yanıt veren Akşener, taraftarların sevincine ortak oldu. Taraftarın ‘Yeşil’ diye bağırmasının ardından ‘Beyaz’ yanıtını veren Akşener, yine taraftarlarca uyarılarak tezahüratını ‘Siyah’ diyerek değiştirdi. Akşener’in üçlü çektirmesinin ardından Kocaelisporlu taraftarlar da “Başbakan Meral” sloganlarıyla Akşener’e destek gösterdi. Akşener, taraftarı selamladıktan sonra programı için Atatürk Kapalı Spor Salonu’na hareket etti.