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Politika

Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nda yer almamız başıma silah dayasalar mümkün değil

Bahçeli, Akşener'e 'evine dön çağrısı yapmış; Erdoğan destek vermişti

14 Ağustos 2020 22:43

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına, ''Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

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