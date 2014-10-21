"AKP'yi destekleyen Kürtler federasyon istiyor"

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu'nun ev sahipliğinde bugün, TÜSİAD Merkez Binası'nda "Orta Doğu Sorunsalı: IŞİD, Suriye, Irak ve Türkiye'yi Bekleyen Zorluklar" başlıklı bir toplantı düzenlendi. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz'ın yaptığı toplantıda International Crisis Group Avrupa ve Orta Asya Program Direktörü Hugh Pope, New York Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mohamad Bazzi ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Direktörü Salman Shaikh konuşmacı olarak yer aldı.

"Yaşananlardan sonra batının PKK algısı değişti"

Toplantıda Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin bu konudaki dış politikası ve IŞİD karşıtı koalisyonun düzenleyeceği uluslararası operasyon tartışıldı.



Konuşmacılardan Hugh Pope Irak ve Suriye'deki Kürtlerin bu süreçte neler yaşadığını anlattı. Pope, bir sene önceki Diyarbakır'da düzenlenen miting için Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanı Mesut Barzani'yi yanına alarak hem Türkiye'deki hem Irak'taki Kürtlere 'Bana güvenebilirsiniz' mesajı verdiğini söyledi. Suriye'de kurulan kantonların ve Kobanê'de yaşananların bağımsız Kürdistan tartışmalarına tekrar sebep olduğunu belirten Pope, "AKP'yi destekleyen Kürtler bile federasyon istiyor, demokratik özerklik değil" dedi. Suriye ve Irak'taki IŞİD işgalinde sonra Batının Kürtlere bakışında değişiklikler olduğunu söyleyen Pope, "PKK geçmişteki eylemlerinden dolayı uluslararası platformda terör örgütü olarak tanınıyor ancak Suriye'de yaşananlardan sonra Alman basınına baktığımızda Almanların Kürtleri silahlandırmak istediği yönünde haberler görüyoruz" dedi.

"Uluslararası aktörler Orta Doğu'da aktif olmalı"

New York Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Mohamad Bazzi Orta Doğu'daki mezhep çatışmasını yaşananların bir sebebi olarak gösterdi. Bilhassa bu çatışmanın İran ve Suudi Arabistan arasında geçtiğini belirtti. Savaş sonrasında Irak'ta kurulan hükümet sistemi ile birlikte ilk defa Şiilerin iktidara geldiğini söyleyen Bazzi, IŞİD'in Irak ve Suriye'de ortaya çıkmasına bu ülkelerdeki mezhepçi siyaseti neden olarak gösterdi. Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Direktörü Salman Shaikh ise Orta Doğu'da yalnızca farklı mezheplerin değil, aynı mezhepten olanların arasında da çatışma olduğunu söyledi.



Salman Shaikh, 'Orta Doğu'da düzen nasıl yaratılır' sorusuna odaklandı ve çözüm olarak koalisyonu gösterdi. Shaikh'e göre Amerika, yaklaşan araseçimler ve sonrasında başlayacak başkanlık seçimi kampanyaları öncesi IŞİD'e tek başına müdahalesinin maliyetinin yüksek olacağını düşündü ve bu nedenle koalisyonu kurdu.



Shaikh, "Gelecekte nelerin olacağını bilemeyiz. Orta Doğu'da artık bir düzen kurulmalı ve kurulacak düzen için uluslararası aktörler bölgede aktif olmalı" dedi.