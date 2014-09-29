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Dünya

Times: Türkiye IŞİD karşıtı koalisyona katılmalı

'IŞİD'i tamamen yok etmek için Özgür Suriye Ordusu ile koordine olunması gerek'

29 Eylül 2014 12:17

İngiliz Times gazetesi, Kobanê'ye ayırdığı başyazısında, "Batı'nın IŞİD'le mücadele stratejisi hava saldırılarının ötesine geçmeli" yorumunu yapıyor.

Başyazıda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Hava saldırıları, IŞİD'in Iraklı Kürtlere saldırılarını durdurmayı başardı. Fakat, daha geniş bir askeri destek olmaksızın Suriye'nin kuzeyinden yapılan göçü engelleyebilecek gibi görünmüyorlar."

"Koalisyonun, IŞİD'i zayıflatma ve nihayetinde yok etme stratejisi, yalnızca saldırılardan kaçan mültecileri koruma ihtiyacıyla daraltılıyor. Koalisyonun kara kuvvetleri tehdidi olmadan, IŞİD'in hilafetini oluşturmak için Balkanlar'daki etnik kıyıma denk bir saldırı düzenlemesini engellemek mümkün olmaz.

 

'Türkiye koalisyona katılmalı'

 

Gazete, bunu başarmak için Özgür Suriye Ordusu ile koordine olunması gerektiğini ve Türkiye'nin de IŞİD karşıtı koalisyona tamamen katılımının sağlanması gerektiğini yazıyor ve devam ediyor:

"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde cihatçıların kuşatması altındaki kentlere uçakla beş dakikalık mesafede olan İncirlik'teki Nato üssünün kullanımına izin vermesi için ikna edilmeli."

"Türkiye daha önce 49 rehinesi IŞİD'in elinde olduğu için geride duruyordu. Fakat onlar artık serbest. Türkiye'nin hala IŞİD'e karşı savaşan Kürt PKK gerillalarının rolüne ilişkin çekinceleri var.

Ama buna rağmen önceliği sınırının tamamen düşmesini engellemek."

Gazete ayrıca, İngiltere'nin Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye yardım etmesi gerektiği yorumunu yapıyor ve şöyle devam ediyor:

"Türkiye-Suriye sınırında tartışılan (insani amaçlı) tampon bölgenin havadan korunması lazım. Uçaklarımız teknik olarak Suriye üzerinden uçacak olsa bile, bu korumayı sağlayacak gücün parçası olmalıyız."

Gazete ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron'un 'insani krize engel olmak için parlamentonun onayı olmadan da hemen harekete geçme hakkının muhafaza edildiği' yönündeki sözlerini hatırlatıp "Zamanı geliyor olabilir" ifadesini kullandı.

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