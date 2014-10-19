Erdoğan ve Obama, IŞİD’le mücadelede yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama, yaptıkları telefon görüşmesinde IŞİD'e karşı ortak mücadeleyi güçlendirmek için yakın işbirliği yapmayı sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Obama ile telefonla görüştüğü bildirildi. Görüşmede, IŞİD'in ilerleyişini durdurmaya yönelik alınabilecek önlemler ve Kobani dahil olmak üzere Suriye meselesinin ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin Erdoğan'ın Kabil'den İstanbul'a dönüşü akabinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

IŞİD'le mücadelede mutabık kalındı

"IŞİD'in ilerleyişini durdurmaya yönelik alınabilecek önlemler ve Kobani dahil olmak üzere Suriye meselesi ele alındı. Görüşmede, yaklaşık 180 bin Kobanili'nin de aralarında bulunduğu 1,5 milyonu aşkın Suriyeli'ye kucak açan Türkiye'nin, bu insanlara yaptığı yardımlara da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, IŞİD'e karşı ortak mücadeleyi güçlendirmek için yakın işbirliği yapmayı sürdürme konusunda mutabık kaldılar. İki lider, Afganistan'da barış ve istikrarın güçlendirmeye yönelik çaba harcama konusunda yakın işbirliği içinde olmanın önemli olduğunu da vurguladılar"