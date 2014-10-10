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Dünya

Koalisyon güçlerinden IŞİD'e yönelik en ağır bombardıman

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Kobani'deki IŞİD mevzilerine yönelik yeni hava operasyonları düzenledi

10 Ekim 2014 09:13

Kobani'de çatışmalar ve koalisyon güçlerinin hava operasyonları sürüyor. Görgü tanıklarının 'şimdiye kadarki en ağır bombardıman' dediği saldırıda, IŞİD'e ait 9 nokta hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 9 nokta hedef alındı.

Operasyonda bir büyük 4 küçük IŞİD birliği, 4 bina, bir tank ve bir ağır silahın yok edildiği açıklandı.

Görgü tanıkları bu operasyonun bugüne dek IŞİD'e yönelik düzenenlen en ağır bombardıman olduğunu belirtiyor.

Koalisyon güçlerinin bu bombardımanı, IŞİD’in şehrin doğusundan kuzeye doğru başlattıkları saldırının ardından geldi.

Yerel kaynaklar IŞİD'in Kobani'deki ilerleyişinin yavaşladığına işaret ediyor.

 

'Stratejimiz değişmedi'

 

Öte yandan ABD'li yetkililer Kobani'nin büyük bir kısmının hala IŞİD'in kontrolünde olduğunu belirtti.

Abd Dışişleri Bakanı John Kerry de, IŞİD'in Kobani'de ilerleyişinin bir trajedi olduğunu ancak bunun Obama yönetinin uzun dönemli politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kerry, "Kobani'de yaşanan, IŞİD'in kötülüğünü yansıtan bir trajedi ancak bu stratejimizin ya da IŞİD'e yönelik cevabın tam olarak karşılığı değil. Şu an IŞİD'le çatışan bir kasaba var ve önümüzdeki aylarda başkaları da olacak" dedi.

 

'Kobani'de sivil kalmadı'

 

Bu arada sn günlerde Kobani’deki çatışmalarda iki taraftan da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, Birleşmiş Milletler’den, normalde 400 bin nüfuslu kentte neredeyse hiç sivil kalmadığı açıklaması geldi.

 

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