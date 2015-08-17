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Politika

AKP'nin reddettiği MHP koşulları: Anayasal Cumhurbaşkanı, yolsuzlukla mücadele, çözüm sürecinin bitirilmesi

MHP, dört koşulunun reddedildiği için koalisyonun kurulamadığını açıkladı

17 Ağustos 2015 23:50

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki koalisyon görüşmesi olumsuz sonuçlandı. Davutoğlu, Bahçeli'nin kendilerine "Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor" dediğini açıklarken, MHP lideri açıklamasında MHP olarak, daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke/önşartlarımızın AKP tarafından kabulü mümkün olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

MHP’nin AKP’nin kabul etmesi halinde koalisyon hükümetine yeşil ışık yakacağını belirttiği 4 koşul şöyleydi:

1 - Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu, MHP'nin vazgeçilmez şartıdır.

2- Çözüm süreci eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılması, Sürecin tümüyle tasfiyesi, müzakere kabul etmeyen talep ve isteğimizdir.

3- Toplum hayatını felç eden, adalet ve ahlak kurallarını hiçe sayan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının 17-25 Aralık kapsamında tekrar ele alınarak, ucu kime dokunursa dokunsun üzerine gidilmesi tartışmasız isteğimizdir.

4- Anayasal yetki ve sorumluluklarını inat ve ısrarla çiğneyen, hiçbir kural tanımayan Cumhurbaşkanı'nın, görevinin gerektirdiği meşru ve hukuki zeminde bulunmasının yanı sıra kuvvetler ayrılığı prensibinin parlamenter demokrasiyle muhafazası, sağlıklı bir koalisyon için aradığımız temel kriterdir.

 

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