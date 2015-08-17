CHP hükümeti kurma görevini istedi

AKP ile MHP arasında yapılan koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini derhal iade etmesi gerektiğini belirterek, CHP-MHP azınlık hükümetini kurmayı deneyeceklerini söyledi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gök, şunları söyledi:

Türkiye kendisine demokrasiyle yönetilen bir ülke diyorsa Sayın Davutoğlu’nun hükümeti kurma görevini derhal iade etmesi gerekir. Çünkü Sayın Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurmak için yetki almıştır. Sonuç çıkmaması üzerine Davutoğlu, aldığı görevi iade etmelidir. Davutoğlu ikircikli açıklamalarda bulunuyor. İstişareler yapacağını söylüyor ama bu ertelenmez bir durum olarak ortada duruyor. Sayın Davutoğlu’na düşen, hiç top çevirmeden görevi iade etmesidir.

Bu görev CHP’ye verilirse CHP-MHP azınlık hükümetini deneyecek misiniz?

Elbette, yapacağız. Bütün koalisyon seçeneklerini değerlendireceğiz. Olur mu olmaz mı göreceğiz.

Haluk Koç: Davutoğlu teamüllere uymalıdır



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç, Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini Erdoğan'a iade etmesini ve Erdoğan'ın da görevi Kılıçdaroğlu'na vermesi çağrısında bulundu. Haluk Koç'un yazılı basın açıklaması şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Anayasa’nın 109’uncu maddesi gereği 9 Temmuz 2015 tarihinde kendisine verilen hükümeti kurma görevini yerine getiremediği anlaşılmaktadır.



Bu sebeple kendisinin teamüllere uygun bir şekilde görevi Cumhurbaşkanı’na iade ederek demokratik meşruiyete ve milli iradeye saygısını göstereceğine inanıyor, daha sonra Cumhurbaşkanı’nın görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na tevdi etmesini bekliyoruz.