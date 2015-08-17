Bahçeli: Türkiye tekrar seçimle karşı karşıya, seçim hükümetine bakan vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koalisyon çalışmaları kapsamında bugün Meclis'te bir araya geldiği Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında ilk değerlendirmeyi, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Bahçeli, "Türkiye seçimlerin tekrarlanması karşı karşıya kalmıştır" dedi. Bahçeli, yazılı açıklamasında "MHP oluşacak seçim hükümetine katılmayacak, herhangi bir üye vermeyecek" ifadelerine yer verdi.

'Görevi iade et' çağrısı yapmadı

Bahçeli'nin Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini derhal iade etme çağrısı yapacağı iddia edilmişti. Ancak Ankara kulislerinde öne sürülen bu iddia doğru çıkmadı. Bahçeli, açıklamasında böyle bir çağrıya yer vermedi.

4 şart vurgusu

Devlet Bahçeli, partisinin 4 kırmızı çizgesine dikkat çekerek, "MHP olarak, daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke/önşartlarımızın AKP tarafından kabulü mümkün olmamıştır. Bu itibarla koalisyon hükümeti kurmak için lazım gelen uzlaşma zemini oluşmamış ve siyasi anlaşma iklimi vasat bulmamıştır" dedi.

MHP'nin dört şartı, "Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlara çekilmesi ve parlamenter sistemde kalınması, çözüm sürecinin tamamen bitirilmesi, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmemesi ve 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi" olarak açıklanmıştı.

Bahçeli'nin açıklaması öncesi, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Başbakan Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin kendilerine "koalisyona da erken seçime de 'hayır' dediğini" açıklamıştı.

İşte açıklamanın tam metni

Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

Bilindiği üzere, 7 Haziran milletvekilliği Genel Seçimleri’nin sonucunda hiçbir parti tek başına iktidar olma imkânına kavuşamamıştır.

Aziz milletimizin demokratik tercihi bu şekilde somutlaşmıştır. Buna saygı duymak elbette en temel demokrasi görevidir.

Ortaya çıkan koalisyon kurma gerekliliğinin ilk aşaması AKP Genel Başkanı Sn Davutoğlu’nun hükümet kurma görevini 9.07.2015'te Cumhurbaşkanı’ndan almasıyla başlamıştır.

Sayın Davutoğlu ve beraberindeki heyetle MHP’nin bu kapsamdaki ilk görüşmesi 14.07.2015 günü 13.00’de TBMM’de gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme saygı ve nezaket içerisinde tezahür etmiştir.

AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince, AKP-MHP arasında gündeme gelen ikinci etap görüşme ise bugün saat 14.00’de TBMM’de başlamış ve yaklaşık 2,5 saat boyunca sürmüştür.

AKP’yi temsilen Genel Başkan ve Başbakan Sn Ahmet Davutoğlu’yla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk Çelik toplantıya iştirak etmişlerdir. Söz konusu toplantı çok verimli geçmiş, ülke gündeminde yer alan konular da ayrıca ele alınmıştır.

Ne var ki MHP olarak, daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke/önşartlarımızın AKP tarafından kabulü mümkün olmamıştır. Bu itibarla koalisyon hükümeti kurmak için lazım gelen uzlaşma zemini oluşmamış ve siyasi anlaşma iklimi vasat bulmamıştır.

Şimdilik görünen odur ki, mevcut siyasi kompozisyonda bir koalisyon hükümeti ihtimali çok azalmıştır. Ve Türkiye 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri’nin tekrarlanmasıyla karşı karşıya kalmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi olası bir seçimi doğru bulmadığını daha önce açıklamıştır. Bunun yanında azınlık hükümeti seçeneğine soğuk yaklaşımını muhataplarına ihsas ve ilan etmiştir.

Koalisyon kurulması hususunda 9 Temmuz’dan beri işleyen ve Anayasa’nın 116. Maddesinde ifade bulan 45 günlük sürenin kalan 6 günlük diliminde bir hükümet kurulamadığı takdirde Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğu aktif hale gelecektir.

Söz konusu 116. Madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde mevcut Bakanlar Kurulu çekilecek ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi oluşacak bu seçim hükümetine katılmayarak herhangi bir üye vermeyecektir.

Partimiz tüm karar ve tercihlerini aziz milletimizin lehine ve Türkiye’nin yararı doğrultusunda kullanmıştır. Bundan sonraki siyasi süreç ne olursa olsun, bugünkü tıkanıklığın ve uzlaşmazlığın asıl neden ve aktörlerini herkes yakından tanıyacak ve görecektir.