AKP-MHP görüşmesinden de sonuç çıkmadı, hükümeti kuramayan Davutoğlu, görevi iade edecek mi?

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koalisyon kurma çalışmaları kapsamında Meclis'te bir araya geldiği görüşme sona erdi. Koalisyon görüşmesine Davutoğlu ile AKP'den katılan tek isim olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak "Sayın Başbakan'ımız çok güzel açıklamalar yapacak" dedi. Ancak Çelik'in sözlerini yalanlayan açıklama Davutoğlu'ndan geldi. AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Bahçeli'nin kendilerine "Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor" dediğini açıkladı. Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Azınlık hükümeti, kısa süreli seçim hükümeti ve erken seçime 'hayır' dediğini" duyurdu. Davutoğlu, "MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim" ifadesini kullandı.

Saat 14:00'te başlaması planlanan görüşme 21 dakikalık gecikmeyle başladı. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye AKP'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, MHP'den ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın katıldı. Bahçeli, Davutoğlu'nu odasına gelirken karşılamadı, ama toplantı sonrası odadan çıkarak uğurladı.

'MHP'nin 4 şartı vardı'

Davutoğlu'nun teklifleri arasında "Ortak ve uzlaşılan konular çerçevesinde hükümet kurmak veya seçime gitmek de dahil birçok seçeneğin" olduğu ifade ediliyordu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise bugünkü görüşmede olası bir koalisyon kurulması için dört şartı gündeme getirmişti:

- Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmemesi

- Çözüm sürecinin bittiğinin açıklanması

- Yolsuzluk soruşturmalarının yeniden açılması

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetki sınırlarına çekilmesi

Erdoğan - Bahçeli gerginliği

Davutoğlu ile Bahçeli arasındaki görüşmenin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında da 'Koalisyon görüşmelerine etki' tartışması çıkmıştı.

AKP'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim istediğini ve "Demokrasinin ruhuna kastediyor" diyerek bu isteğin koalisyon görüşmelerine de etki ettiğini söylemişti.

Erdoğan ise Bahçeli'nin iddialarına 'Edep sınırlarını aştı' diyerek yanıt verdi ve iddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP lideri Davutoğlu'nu 9 Temmuz'da hükümet kurmakla görevlendirmişti. Hükümetin kurulması için tanınan yasal süre 45 gün ve sürenin dolacağı tarih ise 23 Ağustos.