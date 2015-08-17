MHP: Ak Saray'a tavsiyemizdir; bütün itlerinin kuduz aşısını yaptırsın!

AKP Ankara Milletvekili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaretine resmi cevap geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ak Saray'a tavsiyemizdir! Bütün itlerinin kuduz aşısını yaptırsın. Aşının dahi fayda etmeyeceği Aydın Ünal'ı da karantinaya alsın" ifadeleri kullanıldı.

AKP'li Aydın Ünal, MHP lideri Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik eleştirileri üzerine Twitter hesabından hakarette bulunmuştu. MHP liderine sert sözlerle yüklenen AKP'li Ünal, Bahçeli için 'Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için, bütün o köpükleri itinayla yalayacağı yeni bir süreç başlıyor. Koalisyona yanaşmasa bile seçim kararına tıpış tıpış destek verecek' ifadelerini kullandı ve hakaretler savurdu.

Bunun üzerine sosyal medyadan AKP'li milletvekiline tepki yağdı. MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise çok sert oldu:

''Ak Saraya tavsiyemizdir! Bütün itlerinin kuduz aşısını yaptırsın. Aşının dahi fayda etmeyeceği Aydın Ünal'ı da karantinaya alsın.''

İşte MHP resmi hesabından atılan o tweet: