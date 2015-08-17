Davutoğlu, 40 gündür kuramadığı hükümet için görevi iade etmeyi Erdoğan'a soracak!

CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerinden dört gün sonra bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki odasında bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin kendilerine "Bir koalisyon mümkün görünmüyor, AK Parti’yle seçim koalisyonu mümkün görünmüyor" dediğini açıkladı. Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "Azınlık hükümeti, kısa süreli seçim hükümeti ve erken seçime 'hayır' dediğini" duyurdu. 13 Ağustos Perşembe günü CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmesi sonrasında "görevini iade etmeyeceğini" açıklayan Başbakan Davutoğlu, "MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, hükümet kurma görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya "Şartlar çok değişti, nihai noktayı görelim ondan sonra kararımızı veririz" yanıtını vermişti.

Davutoğlu, CHP'nin ardından MHP ile de olumsuz sonuçlanan koalisyon müzakeresi sonrasında, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'Bahçeli, koalisyona da erken seçime de destek vermeyeceğini açıkladı'

Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor, AK Parti’yle seçim koalisyonu mümkün görünmüyor, azınlık hükümetini desteklemeyeceğini ifade etti. Erken seçim oturumuna katılacaklarını, destek vermeyeceklerini ifade etti.

17-25 Aralık konusunda, bunların paralel bir yapılanma çerçevesinde yürütülen bir darbe teşebbüsleri olduğunu ama şeffaflık konusunda her türlü adımı atacağımızı ifade ettim.

Maalesef çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu’yla gerekse Sayın Bahçeli’yle bir koalisyon oluşturmanın zemininin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır.

İlk fırsatta MYK’yı toplayarak istişare edeceğim, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare edeceğim.

'MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim'

Soru&Cevap

23 Ağustos’a kadar görevi devredecek misiniz?

Bu tablo maalesef bütün çabalarımıza rağmen, 9 opsiyon zihnimde var demiştim, Sayın Bahçeli’yle kalan 4 opsiyon, bunların olamayacağını söylemesiyle mümkün olmadı. Siyaset çözüm bulma sanatı, hiçbir kapıyı kapatmış değiliz. Şu anki tablo itibariyle koalisyon ihtimalini gerçekleştirebilecek bir yol gözükmüyor. Bana da hükümet kurma görevi verildiği için elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Yapılabilecek herhangi bir yol olmuş olsaydı imtina etmezdim. Ama aynı şekilde siyaset belli kurallar ve ilkelerle yürüdüğü zaman saygınlığını koruyabilir. 116. madde bir süreç öngörüyor. 23 Ağustos’tan sonra Cumhurbaşkanı’mızın takdir etmesi halinde erken seçime gidilecek. 9 Temmuz’dan bu yana olabilecek bütün yolları denediğime inanıyorum. Bugün dört formül üzerine konuştuk. Zemin yoksa, saygım sonsuz. Bu anlamda yeni adım atmayı gerektirecek bir tablo yok. MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim.

Davutoğlu, görevi iade etmeme gerekçesini hangi sözlerle açıklamıştı?

13 Ağustos Perşembe günü CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmesi sonrasında kendisine hükümeti kurma görevini iade edip etmeyeceği sorulan Davutoğlu, iade etmeyeceğini açıklayarak, gerekçelerini şöyle sıralamıştı:

“Meşruiyet zemininde hareket ediyoruz ve bu zeminin bir hukuki boyutu var, bir de siyasi realite var. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilk görüştüğümde de zikretmiştim. Ben görevi aldığımda üzerimde bir sorumluluk vardı. Türkiye uzun yıllar koalisyon pratiğinden uzaktı ve 90’lı yılların koalisyon ile ilgili son derece kötü bir hafızası vardı. Biz önce Bahçeli ile aynı şeyi söylesek onlarla da eş zamanlı yapacaktık ama herhalde hepiniz takip ettiniz ana muhalefet partisi ile koalisyona ulaşmamış bile olsak, güzel bir usulüne uygun bir müzakere yönetimini gösterdik, güzel bir örnek teşkil ettik. Ama benim bu görevi aldığımda 9 Temmuz’da AK Parti dışındaki hükümet formüllerinin tümü tüketilmişti. Önce yüzde 60’lık blok çerçevesinde CHP, MHP, HDP hükümet seçeneği, sonra o olmayınca CHP-MHP’ye HDP’den dışarıdan destek şeklindeki hükümet formülleri kamuoyunda tartışıla tartışıla tüketilmişti. Ben görev bana tevdi edildiğinde ancak ve ancak AK Parti ile kurulabilecek hükümet senaryoları seçenekleri vardı. Ben o kontekste aldım. Eğer o hükümet seçenekleri tüketilmeseydi, benim görevi Cumhurbaşkanına iade etmem bunu yapmak doğal bir sonuç olurdu. Ama bunlar tüketildi. Dikkat ediniz ben de diğer seçeneklerin yola çıktığımda zihnimde 9 seçenek vardı. Dün akşam itibariyle 9 seçeneğin hepsi de mevcudiyetini koruyordu. Şimdi CHP ile geldiğimiz noktada en azından 3’ü dördü elendi. Ama diğer seçenekler ihtimalinde bunun illa uzun dönem bir koalisyon seçeneği anlamında söylemiyorum, ülkenin yönetimsiz kalmaması, hükümet ve demokratik hukuk kuralları içinde meşruiyet zeminine sahip seçenekler olarak zikrediyorum, şimdi diğer ihtimaller üzerine çalışmaya devam edeceğiz.”