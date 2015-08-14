Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu'na vermeme mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasına ilişkin olarak, "Netice belirleyici değil, Başbakan MHP ile görüşecek" dedi. Erdoğan, hükümet kurma görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da "Şartlar çok değişti, nihai noktayı görelim ondan sonra kararımızı veririz" yanıtını verdi.
Bahçeli'nin sözleri hatırlatılan Erdoğan, ''Bahçeli'yi muhatap almayacağım: Şahsıma, ailemle ilgili edep sınırlarını çok aşan ifadeler kullanmıştır'' yanıtını verdi.
Bahçeli, CHP ile koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından randevu talep eden Başbakan Davutoğlu'na ''MHP, AKP'yle görüşmeye daha önceki şartları saklı ve baki kalmak kaydıyla açıktır'' yanıtını vermişti. Bahçeli'nin şartlarında öne çıkanlar arasında 17-25 Aralık dosyasının açılması ve Bilal Erdoğan dahil herkesin yargıya gitmesi de var.
Erdoğan, Rize'de açılışını yaptığı Kıbledağı Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
'Bahçeli'yi muhatap almıyorum'
Bahçeli edep sınırlarını aştı. Bahçeli'yi muhatap almayacağım: Şahsıma, ailemle ilgili edep sınırlarını çok aşan ifadeler kullanmıştır. O yüzden muhatap almıyorum. Onunla ilgili bütün süreçler yasaldır. Sonuna kadar kullanacağım yasal haklarımı.
'Koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanması belirleyici değil'
Dünkü netice aslında belirleyici bir netice değil. Başbakan MHP ile görüşüp sonuca bakacak. Bu görüşmeden sonra nasıl bir tablo ortaya çıkar onu o zaman görüp, ona göre nihai durumu değerlendirmemiz gerekiyor.
Soru & cevap
'Şartlar çok değişti'
Eğer MHP ile koalisyon kurulamazsa CHP’ye yetki vereceğinizi söylemiştiniz aynı şeyler geçerli mi ?
- Şartlar çok değişti, nihai noktayı görelim ondan sonra kararımızı veririz.
- 'Müsebbibi Erdoğan' diyenler ispat etmeli. Sonuçta etkim olduğunu söyleyenler sözlerini ispatlayamadı.
Bahçeli ne demişti?
CHP ile koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP'den randevu istemişti. Talebe yanıt veren MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında sonuçsuz kalan koalisyon görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi AKP'yle görüşmeye daha önceki şartları saklı ve baki kalmak kaydıyla açıktır. Fakat önce, Sayın Davutoğlu'ndan bağımsız tavır beklemek ve sarayın yönlendirmesine sırtını döndüğünü tam manasıyla görmek en tabii ve haklı beklentimizdir. Parti olarak azınlık hükümeti veya seçim hükümeti formüllerine kapalı duruşumuz bozulmamıştır. Bu konuda geri adım atmamız eşyanın tabiatına aykırıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta koalisyon hükümetlerini kötülemiş, milli iradenin kararını tartışmaya açmış, dedikodu kazanını kaynatarak Davutoğlu'nun zihni melekelerine ipotek koymuştur. Türkiye tek bir kişinin egosuna, tatminsiz iktidar hastalığına ve koltuk hırsına adeta boyun eğmiştir. Sayın Davutoğlu'nun Erdoğan'ın tembih ve telkini altında yalandan ve iş olsun kabilinden sürdürdüğü koalisyon temasları ülkemizin önünü tıkamış, siyasi uzlaşma dinamiklerini budamıştır. Nitekim demokrasi ve demokratik teamüller sakatlanmıştır" ifadelerini kullandı.