Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu'na vermeme mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasına ilişkin olarak, "Netice belirleyici değil, Başbakan MHP ile görüşecek" dedi. Erdoğan, hükümet kurma görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da "Şartlar çok değişti, nihai noktayı görelim ondan sonra kararımızı veririz" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin sözleri hatırlatılan Erdoğan, ''Bahçeli'yi muhatap almayacağım: Şahsıma, ailemle ilgili edep sınırlarını çok aşan ifadeler kullanmıştır'' yanıtını verdi.

Bahçeli, CHP ile koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından randevu talep eden Başbakan Davutoğlu'na ''MHP, AKP'yle görüşmeye daha önceki şartları saklı ve baki kalmak kaydıyla açıktır'' yanıtını vermişti. Bahçeli'nin şartlarında öne çıkanlar arasında 17-25 Aralık dosyasının açılması ve Bilal Erdoğan dahil herkesin yargıya gitmesi de var.

Erdoğan, Rize'de açılışını yaptığı Kıbledağı Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'Bahçeli'yi muhatap almıyorum'

Bahçeli edep sınırlarını aştı. Bahçeli'yi muhatap almayacağım: Şahsıma, ailemle ilgili edep sınırlarını çok aşan ifadeler kullanmıştır. O yüzden muhatap almıyorum. Onunla ilgili bütün süreçler yasaldır. Sonuna kadar kullanacağım yasal haklarımı.

'Koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanması belirleyici değil'

Dünkü netice aslında belirleyici bir netice değil. Başbakan MHP ile görüşüp sonuca bakacak. Bu görüşmeden sonra nasıl bir tablo ortaya çıkar onu o zaman görüp, ona göre nihai durumu değerlendirmemiz gerekiyor.

Soru & cevap

'Şartlar çok değişti'

Eğer MHP ile koalisyon kurulamazsa CHP’ye yetki vereceğinizi söylemiştiniz aynı şeyler geçerli mi ?

- Şartlar çok değişti, nihai noktayı görelim ondan sonra kararımızı veririz.

- 'Müsebbibi Erdoğan' diyenler ispat etmeli. Sonuçta etkim olduğunu söyleyenler sözlerini ispatlayamadı.