AKP'nin Genel Başkanı Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım mı olacak?

AKP’de değişim rüzgârları, sadece genel başkanlık operasyonuyla sınırlı kalmayacak. Kabine, genel merkez ve grup yönetiminde köklü değişiklik yapılacak. AKP’nin 22 Mayıs’taki olağanüstü kongresi öncesinde bu kez anket yapılarak milletvekili ve delegelere, “Kimi genel başkan görmek istersiniz?” diye sorulmayacak. Yeni genel başkan adayının belirlenmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Ahmet Davutoğlu görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı’nda Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli, Mustafa Şentop ve Süleyman Soylu’yla bir araya geldi. Erdoğan, Yıldırım’la baş başa da görüştü. Saray’daki sohbetlerde, genel başkan ve başbakanın ayrı olması, genel başkanlık görevini Bozdağ, başbakanlık görevini ise Yıldırım’ın üstlenmesine ilişkin önerinin ortaya atıldığı iddia edildi. Ancak, ‘üç başlı yeni bir yapı oluşturmayalım’ denilerek bu yaklaşımın değerlendirme dışı tutulduğu da ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün gerçekleşen görüşmesiyle başlayan süreç, bir ay içerisinde, ‘olağanüstü kongre, başbakan değişimi, kabine revizyonu, hükümet programı görüşmesi, güven oylaması ve iktidar partisinin yönetim kademelerinde kilit değişiklikler’ gibi önemli ve kapsamlı değişimleri beraberinde getirecek.

Bu kez anket yapılmayacak

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, ilk adım, AKP’nin olağanüstü kongresini toplamasıyla atılacak. Partinin daha önce, milletvekilleri, il başkanları ve MKYK üyeleri arasında yaptırdığı ‘Kimi genel başkan görmek istersiniz?’ anketi de bu kez yapılmayacak. Adaylığını açıklayacak isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği isim olacak. Bunun dışında başka bir aday çıkmayacak ve kongrede yarış olmayacak. Erdoğan’ın “Kongre uzatılmadan 15 gün içinde toplansın” talimatının ardından, 28 Mayıs olarak taslak yapılan takvim öne çekildi. Kongrenin ilan süresi kısaltıldı ve tarih olarak 22 Mayıs netleştirildi. Genel Başkan’ın seçileceği kongrede MKYK ve disiplin kurulu seçimi de yapılacak.Davutoğlu vetosu kalkacakKongre sonrası devir - teslim işleminin ardından ikinci aşama, Bakanlar Kurulu, parti yönetimi ve grup yönetimindeki değişiklikler olacak. Davutoğlu’nun, Erdoğan’la görüşerek oluşturulan ‘denge yönetiminde’ önemli değişiklik olması bekleniyor. Davutoğlu’nun, bir önceki kongrede kendisi aleyhine imza toplayan bazı isimlere yönelik vetosu kalkacağı için yönetimin yarısının değişeceği belirtiliyor. Bu durumda, kabine dışında kalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerin, yeniden kabinede görev alması sözkonusu olacak. Bu nedenle hem genel başkan yardımcılıklarında hem de parti grup yönetiminde değişiklik yapılacak.