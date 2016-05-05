Erdoğan kimi AKP Genel Başkanı ve Başbakan yapacak; işte konuşulan ilk isimler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile düştüğü görüş ayrılığı nedeniyle, 27 Ağustos 2014'te geldiği AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini iki yıl dolmadan bırakmak zorunda kalan Ahmet Davutoğlu'nun yerine kimin geleceği konusunda 6 isim kulislerde konuşulmaya başlandı.

Mayıs sonuna yetişmezse Ramazan başlamadan önce haziran başında toplanması kararlaştırılan AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde yeni genel başkan seçilecek. AKP parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurduğu için, kongrede seçilecek genel başkan, anayasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, teamüller uyarınca başbakan olarak atanacak.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden sonra alınan olağanüstü kongre kararını değerlendirdi. Selvi, yeni AKP Genel Başkanı ve Başbakan adaylığı için, Erdoğan'ın başdanışmanlığını da yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un adlarının geçtiğini belirtti. Milliyet gazetesi de adaylar arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in olduğunu duyurdu.

Selvi, Erdoğan’ın Davutoğlu’nu göndermesi kararına ilişkin olarak “Ben bu hamleyi yaparken birkaç hamle sonrasını da planladığını söyleyebilirim” dedi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Selvi, şunları söyledi:

"Yeni genel başkan ve başbakanı konuşmak için çok erken değil. Bu gece itibariyle asıl cevabı aranacak soru bu olacak. Davutoğlu’ndan sonra kim genel başkan ve başbakan olacak? Bence erken değil bu soru, tam zamanında. Elbette Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Berat Albayrak konuşuluyordu. İki isim daha var. Erdoğan kimi işaret ederse o olacak. Ben bu hamleyi yaparken birkaç hamle sonrasını da planladığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı iradesini yansıtmadan bir şey söylemek benim açımdan erken olur."