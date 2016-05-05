AKP'li Metiner'den Davutoğlu mesajı: Biz makamlara nasıl geldiğini unutanları kendimizden bilmeyiz!

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde alınan kongre kararı sonrası "Biz hangi makamlara nasıl geldiğimizi unutanlardan olmayız. Unutanları da kendimizden bilmeyiz" tweeti attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ile görüşmesinden önce muhtarlara seslenirken "Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi ve hedeflerinizin ne olduğunu unutmamanız" mesajı vermişti.

Metiner, attığı tweet sonrası gelen yorumlar üzerine hesabını korumaya aldı.

İşte Metiner'in o tweeti: