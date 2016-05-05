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Euronews'ten tartışma yaratan tweet: Davutoğlu CV'sini okuyor, başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?

Euronews, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi

05 Mayıs 2016 18:58

Fransa merkezli haber kanalı Euronews, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin en yetkili merkez organı olan MKYK'nın üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından "22 Mayıs'ta olağanüstü kongre çağrısı yapmaya karar verdiğini" açıklayan Davutoğlu'nun konuşması sırasında tartışma yaratacak bir tweet attı. Resmi Twitter hesabından "Davutoğlu CV'sini okuyor. Başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?" tweeti atan Euronews, gelen tepkiler üzerine tweeti sildi.

Başbakan'ın açıklamalarından satır başlarını tweet atarak duyuran Euronews editörü Nezahat Sevim'in tweetine cevaben yazılan ifadede, “Davutoğlu CV’sini okuyor. Başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?” dendi.

Davutoğlu, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

Euronews'in tweeti şöyle:

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