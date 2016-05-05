Erdoğan'dan AKP Kongresi'ne ilişkin ilk açıklama: Başbakan'ın kendi kararı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen zirvenin ardından 22 Mayıs'ta yapılacak olan AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kararına ilişkin ilk açıklama yaptı. Erdoğan, "Kongre süreci hayırlı olsun, Başbakan'ın kendi kararı" ifadesini kullandı.

AK Parti MYK, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanırken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, Meclis Çevre, İnsan Hakları ve Dilekçe komisyonları başkanları ile çok sayıda milletvekilini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı, bazı Meclis komisyonu başkanları ile milletvekillerini ağırladı. Görüşmede AK Parti'nin kongre kararı için Erdoğan'ın ''Hayırlı olsun. Başbakan'ın kendi kararı'' dediği öğrenildi.

Zaman zaman milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda bu tür görüşmelerin yapıldığı ve bu görüşmenin rutin bir görüşme olduğu belirtiliyor.

Ancak organizasyonun zamanlaması ve Erdoğan'ın bugünkü programında olmaması dikkat çekti.

Erdoğan bu buluşmadan sonra, daha önceden açıklanan programında olduğu gibi sırasıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Al Attıyah ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ağırlayacak.

Erdoğan: Başbakan'ın kendi kararı

Habertürk'ün haberine göre, vekillerle görüşmede AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapacağı Olağanüstü Kongre kararının da gündeme geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre kararıyla ilgili ''hayırlı olsun. Başbakan'ın kendi kararı'' dediği öğrenildi.