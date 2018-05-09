AKP'li siyasetçilerin ‘bot' suçlamasının ardından Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine sosyal medyada başlayan ‘Tamam mı, devam mı’ tartışmalarıyla ilgili olarak AKP'li siyasetçiler, 'TAMAM etiketlerini atanların bot hesaplar veya Gülen destekçileri olduğu' iddiasında bulunurken; sosyal medyada bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum gündem oldu.

Twitter’da #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketi 13 binden fazla kez paylaşıldı. Türkiye gündeminde 1. sırayı alırken; dünya gündeminde de 2. sıraya yükseldi. Kullanıcılar, mesajlarında dünkü T A M A M paylaşımlarının kendileri tarafından yapıldığını ve bot hesap olmadıklarını belirtiyor.

‘TAMAM’ başlığındaki yorumların “FETÖ’nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkeler”den atıldığını savunan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada “Muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi? diye sormuştu.

"Hain FETÖ mensuplarının kirli BOT hesaplarıyla oyunlarının farkındayız"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de TAMAM diyenlerin yüzdesi % 7.67, bir bot hesabın en az yirmi kez kullanıldığını varsayarsak yüzde 0.38'e tekabül eder. Pompalanan rakamı 0.38'le çarpın ve gerçek rakamı bulun" paylaşımında bulunurken; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da "Hain FETÖ mensuplarının kirli BOT hesaplarıyla sosyal medyadaki oyunlarının farkındayız. Algı operasyonu yapmaya çalışan bu ‘kirli ittifak’ın hedefi Milli İrade’dir. Oyunlarını bozmaya DEVAM edeceğiz.#KimlerKimlerleBeraber" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Seçim Türkiye'de ancak, yıkım ittifakına destek yurt dışından, FETÖ'den, Türkiye düşmanlarından" demişti.

AKP'den ‘TAMAM'a karşı ‘DEVAM' talimatı

“TAMAM” kampanyasıyla birlikte AKP’den teşkilatlarına dün gece “DEVAM” talimatı gitmişti. AKP Genel Merkezi’nden teşkilatlara yapılan duyuruda, “Genel Merkezimizin talimatı ile bütün Milletvekillerimizin DEVAM kelimesini kullanarak Twitter aracılığıyla sosyal medyada Cumhurbaşkanımız ile ilgili paylaşımlarda bulunmaları son derece önemlidir. Başka etiketlerle lütfen paylaşım yapmayınız” ifadelerine yer verilmişti.