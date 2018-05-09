Fatih Portakal: Tamam

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz" sözlerinin ardından Twitter'da 'T A M A M' hashtagi açıldı ve Türkiye ile dünya gündemine girdi. 'T A M A M' hashtagi ile dünden bu yana yaklaşık 2 milyon tweet atılırken Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, da Twitter hesabından 'T A M A M' hashtagine destek veren ünlü isimlerden oldu.

Dün yaptığı paylaşımında "'Tamam' deniyorsa, 'tamam' diyorum. :)" ifadelerini kullanan Portakal, bugün sabah saatlerinde ise "Günaydın hala TAMAM da mıyız? Bir de DEVAM çıkmış! peki TAMAM mı DEVAM mı?" dedi.