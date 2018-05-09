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Fatih Portakal: Tamam

2 milyon 'T A M A M' tweeti atıldı

09 Mayıs 2018 16:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz" sözlerinin ardından Twitter'da  'T A M A M' hashtagi açıldı ve Türkiye ile  dünya gündemine girdi.   'T A M A M' hashtagi ile dünden bu yana yaklaşık 2 milyon tweet atılırken  Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal,  da Twitter hesabından 'T A M A M'  hashtagine destek veren ünlü isimlerden oldu. 

Dün yaptığı paylaşımında "'Tamam' deniyorsa, 'tamam' diyorum. :)" ifadelerini kullanan Portakal, bugün sabah saatlerinde  ise "Günaydın hala TAMAM da mıyız? Bir de DEVAM çıkmış! peki TAMAM mı DEVAM mı?" dedi.

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