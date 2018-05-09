Prekazi: Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün “Millet Tamam derse kenara çekiliriz” açıklamasının ardından 2 milyona yakın kullanıcı Twitter’dan ‘T AM A M’ yazdı. Mesajlar dünya listelerinde en çok konuşulanlar listesine girdi. Birçok tanıdık sima da ‘Tamam’ diyenler arasında yer aldı.

Birgün'den Can Uğur'un haberine göre; Galatasaray’da 80’li yılların ortalarında forma giyen efsane futbolcu Yugoslavya doğumlu Cevad Prekazi’nin adının bulunduğu bir hesaptan da ‘Tamam’ yazılı mesaj paylaşıldı. Prekazi’ye ‘Tamam’ mesajını ve Türkiye’ye dair düşüncelerini soruldu. Prekazi, ‘Tamam’ mesajını kendisinin yazmadığını, bir sosyal medya hesabının olmadığını söyledi ve ekledi: "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim."

Prekazi: Devrimci önder Che Guevara’nın yolundan giden onun düşüncelerine sahip biriyim

"Siyaseten nerede durduğumu herkes bilir. Devrimci önder Che Guevara’nın yolundan giden onun düşüncelerine sahip biriyim. Dünya’da her yerde özgürlüğün olmasını istiyorum. Bu dünyada herkes doğduğu andan itibaren özgürlüğü tatmalı ve yaşamalıdır. Bugün her yerde demokrasiden bahsediliyor ama bunun bir gerçekliği bulunmuyor. Kapitalist sistem dünyayı yok ediyor. Ben politikacı değilim ama bir sosyalistim özgürlük için mücadelemi sürdürüyorum. Hırsızlığın olduğu, insanların katledildiği bir yerde demokrasiden bahsedilemez. Özgürlüklere saldıranlar demokrasi getiremez."

Prekazi, kazanmak için birlikte hareklet etmek gerektiğinin de altını çizerek tarihten örnekler verdi

"2. Dünya Savaşı’nda faşistlere karşı biz kazandık ama maalesef İspanya İç Savaşı’nda kaybettik. Bugün faşizm dünyada yükseliyor ve ben de faşizme karşın birisi olarak herkesin de antifaşist olmasını isterim. Birlik olmak gerekiyor."

Prekazi: Televizyonların, gazetelerin kapatıldığı bir ülke özgür değildir

"Televizyonların, gazetelerin kapatıldığı bir ülke özgür değildir. Basına müdahalenin olduğu bir yerde fikirler de insanlar da gelişemez. Gazetelerden, televizyonlardan yalanlar yayılırken basının özgür olması beklenemez. Faşizme karşı özgürlüğü ve eşitliği savunmak gerekir. Türkiye tarihinden örnek vermek gerekirse Deniz Gezmişler NATO’ya, Amerikan emperyalizmine karşı oldukları için faşizme karşı savaştıkları için asıldı. Bunun mücadelesini verdi. Türkiye’de yaşayanlar bunu unutmamalı."

Prekazi, görüşlerini futboldan örnekler vererek noktaladı:

"Futbolda da tablo farklı değil ki. Herhangi bir dine ya da inancı mensup futbolcular kendilerini rahatça gösterebiliyor. Ama Maradona’nın Che sevgisinden yola çıkacak olursak bunun önü kesildi. Maradona’nın düşüncelerini rahatça ifade etmesini engellediler. Futbolda da aynı hikaye söz konusu."