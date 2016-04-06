AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: Porno videosundan üretilmiş bir genel başkan!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Karamanda'ki tecavüz skandalı üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazonoğlu'na yönelik "Birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleri ile tartışmayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Bir porno videosundan üretilmiş bir genel başkan" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şunları yazdı:

"Aile Bakanı'na küfreden KK ahlaksızlıkta kendi sınırını aştı. Porno videosundan koltuk kapan KK ait olduğu çukurda debeleniyor. Lanet adam! #KüfürbazKK siyasetin yüzkarasıdır. Allah'ın gazabı, küfürbaz KK'nın üzerine olsun."

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'na ağır ifadelerle tepki göstermişti. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu birinci açıklamasıyla edepsizlik yapmıştı; ikincisiyle akılsızlık yaptı" demişti.



