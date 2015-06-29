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Yaşam

AKP'li vekiller de Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesine uymadı

Meclis'teki 550 vekilin büyük bölümü 2 çocuklu

29 Haziran 2015 13:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği ‘3 çocuk’ tavsiyesine AKP’li vekillerin yarısından çoğu uymasına rağmen, partide genel ortalama 2,3’te kaldı.

Meclis'teki 550 vekilin büyük bölümü 2 çocuklu. CHP, MHP ve HDP’li vekiller ise çoğunlukla 1 ya da 2 çocuklu. 

 

AKP 614 çocuk ile ilk sırada


Nur Banu Aras'ın Yeni Şafak'ta yer alan haberine göre, 258 milletvekili bulunan AKP'lilerin çocuk sayısı 614. Kişi başına 2,3 çocuk düşüyor. 18 çocuğu bulunan Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, AKP'de tek başına oranları yükseltiyor. Eyyüpoğlu'nu 6 çocukla Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan takip ediyor.

 

CHP'de 191 çoçuk


Çoğunluğu 2 çocuk sahibi CHP'li vekillerin toplam 191 çocuğu var. 132 milletvekili bulunan partide çocuk ortalaması 2'nin altına düşüyor. CHP'de en çok evlada sahip vekil ise 7 çocuk ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. Bekaroğlu'nu 5 çocuk ile CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes takip ediyor.

 

MHP'de 151 çocuk


Çocuk ortalamasının 2'nin altına düştüğü bir diğer parti ise MHP. Meclis'te 80 sandalyeye sahip MHP'li vekillerin çocuk sayısı 151. MHP'de en fazla çocuk sayısı ise 4. Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Samsun Milletvekili Hüseyin Edis'in 4'er çocuğu bulunuyor.



En düşük oran HDP'de


Bu seçimlerde barajı aşarak TBMM'ye parti olarak giren HDP, 80 milletvekili çıkardı. Toplamda 103 çocuğu bulunan HDP'li vekillerin geneli 2'de kaldı. Ancak HDP, 1,2'lik oranla Meclis'te en düşük çocuk oranına sahip parti oldu. En çok çocuğu bulunan HDP'li ise Diyarbakır Milletvekili Altan Tan. Tan'ın tam 6 çocuğu var. Onu 5 çocukla Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğan takip ediyor.

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