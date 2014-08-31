Kate Middleton en az üç çocuk istiyor

Cambridge düşesi Kate Middleton'ın en az üç çocuk istediği iddia edildi.

Middleton'a yakın bir kaynak Daily Express Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Kate en az üç çocuk sahibi olmayı düşündüğünü söylüyor. Bu yüzden de hamile kalmaya çok istekli” dedi.

Aynı kaynak Prens William'ın iki çocuk fikrine sıcak baktığını belirterek “Ama Kate üç çocuk konusunda ısrarlı. Kendisi de üç çocuklu bir ailenin kızı. Hem erkek kardeşi hem de kız kardeşi ile arası çok iyi. Bu yüzden Prens George'a iki kardeş daha vermek istiyor” diye konuştu.

Kate Middleton ve Prens George bir süre önce Anmer Hall'a taşındı.

Her ne kadar Prens Wililam'ın yeni işine yakın olması nedeniyle buranın tercih edildiği açıklansa da kraliyet gözlemcilerine göre Kate Middleton'ın bir sonraki hamileliğine hazırlık için alınmış bir karar bu.