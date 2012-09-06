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Politika

'Ömer Dinçer, Başbakan’ın üç çocuk talimatına aykırı davranıyor!'

'Öğretmen olan eşler bir araya gelip aynı yerde görev yapamazsa Başbakanın önerisinin gerçekleşmesi mümkün müdür?'

06 Eylül 2012 19:05

- Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk talimatını hatırlattığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den bir araya gelemeyen öğretmen eşlerin durumuna müdahale etmesini istedi. TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Oran, bakan Şahin’e şu soruları yöneltti:

Üç çocuk nasıl gerçekleşecek?

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yayınladığı özür grubu tayin kılavuzunda il-ilçe emrini kaldırarak 1 yıldır ailelerine kavuşmanın özlemini ve sabrını yaşayan öğretmenlerin beklentilerini boşa çıkarması Başbakanın beklentisi/önerisi ile uyumlu mudur?

-Milli Eğitim Bakanı’nın bu uygulaması hükümetinizin, Başbakan’ın aile politikasına ters değil midir, bunu önlemek hangi girişimde bulundunuz?

-Öğretmen olan eşler bir araya gelip aynı yerde görev yapamazsa Başbakanın önerisinin gerçekleşmesi mümkün müdür?

-Öğretmen eşlerden birisinin, büyük olasılıkla annenin ücretsiz izine ayrılarak yıllarca evinde oturması veya eşiyle bir araya gelememesi aile bütünlüğünü bozarak, boşanmaya kadar gidecek sorunlara yol açmaz mı?

 

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