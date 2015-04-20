Emine Erdoğan'dan Wilma Elles'e üç çocuk tavsiyesi: Başkan böyle istiyor

TRT'de yayınlanan Filinta dizisinin setini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dizinin oyuncularından Wilma Elles’e vatandaşlık sözü verdi. Emine Erdoğan ise Elles’e; "Wilma, Başkan en az 3 çocuk istiyor" dedi.

Dizi setini eşi Emine Erdoğan ile birlikte gezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, dizinin yapımcıları Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici ile dizinin başrol oyuncuları birlikte ağırladılar.

"Gerçekten dünya yapım standartlarında ve belki de üzerinde bir iş yapıyorsunuz" diyen Erdoğan, "Bu işte emeği geçen yönetmeninden, yapımcısına, senaristine ve bütün ekibe kadar herkesi kutluyorum. Ayrıca TRT’yi de böyle bir işin arkasında olduklar için tebrik ediyorum. Bu güne kadar böyle bir iş yapılmamıştı" ifadesini kullandı.

Sette oyuncularla sohbet eden Erdoğan, dizide Anita von Wilhelm karakterini canlandıran Alman oyuncu Wilma Elles’e de vatandaşlık sözü verdi. Emine Erdoğan, Wilma Elles’e; ‘Wilma, Başkan en az 3 çocuk istiyor’ dedi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin Alman oyuncusu Elles’e ‘Siz gerçekten yabancı mısınız yoksa rol icabı mı oynuyorsunuz?’ diye sordu.

"Artık Türk sayılırım. Temmuz ayında Türk Vatandaşlığına geçmeyi bekliyorum" diyen Elles’e, Erdoğan, “Hemen hallederiz o konuyu” cevabını verdi.

Emine Erdoğan ise, Wilma Elles’in bir ‘Türk gelini’ olduğunu hatırlatıp, aynı zamanda hamile olduğunu söylemesi üzerine , Wilma Elles birkaç ay sonra ikizlerinin dünyaya geleceğini söyledi.

Emine Erdoğan “Wilma, başkan en az üç çocuk istiyor’ deyince Elles, “Zaten ikizlere hamileyim. 2 tane daha istiyorum.” dedi.