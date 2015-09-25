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AKP'li Mehmet Ali Şahin: Hac organizasyonunu Türkiye'ye verin

'Türkiye olarak oradaki organizasyonu çok nizami bir şekilde hallederiz, çözeriz'

25 Eylül 2015 16:27

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Suudi Arabistan'da meydana gelen izdiham faciasına değinerek, Mekke'de yaşanan ölümlerin üzerinde düşünmek gerektiğini belirtti. Şahin, "Buna 'kader', 'vade geldi', 'ecel' deyip geçebilir miyiz?" diye sordu.

Şahin, "Bize versinler, Türkiye oradaki organizasyonu kimsenin burnu kanamadan hac vazifesini yaptırır Allah'ın izniyle. Ücret de talep etmiyoruz. Suudi Arabistan hükümetine sesleniyorum; Verin bize, Türkiye'ye. Türkiye olarak oradaki organizasyonu çok nizami bir şekilde hallederiz, çözeriz" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Metin Diktepe'nin haberine göre, Mina'da yaşananların 'Ecel-i kaza' (Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş ecel) olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"2 milyon insan hacı olacak gelmiş. 2 milyon insan çok değil. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da teröre karşı miting yapıldı, 2 milyon insan vardı orada. Hiç bir olumsuzluk olmadan, hiç kimsenin burnu kanamadan dağıldılar. 2 milyon insanın Mekke'de Arafat'ta o geniş arazide ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleriyle ilgili gerekli tedbirler alınabilir. Tedbir açısından ciddi bir noksanlık olduğunu düşünüyorum. Bir vinç devrildi, ölenler oldu. Daha önce kazalar oldu. Her yıl binlerce hacı dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş hayatlarını kaybediyorlar. Üzüntümüz büyük mübarek bayramda. 750'nin üzerinde ölü. Bundan daha fazla da yaralı var. Çok az da olsa Türk vatandaşı da var. İnşallah sayısı artmaz. Tedbir bakımından eksiklik var."

Mekke ve çevresinin Suudi Arabistan toprakları içinde olduğunu, ama o kutsal mekanların tüm Müslümanlara ait olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Oradaki güvenlik sorununu çözmek için Müslüman ülkelerin bir araya gelerek bir çözüm geliştirmelerinde yarar var. Efendim, 'Oradan gelen, buradan gelen sıkışmışlar birbirlerini ezmişler'... Olacak şey mi? Dünyaya bunu nasıl izah edersiniz? İzahı var mı? Bine yakın insan, 750 kişi hayatını kaybetmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse milliyetçilik yaptığımı düşünmesin. Bize versinler, Türkiye oradaki organizasyonu kimsenin burnu kanamadan hac vazifesini yaptırır Allah'ın izniyle. Ücret de talep etmiyoruz. Suudi Arabistan hükümetine sesleniyorum; Verin bize, Türkiye'ye. Türkiye olarak oradaki organizasyonu çok nizami bir şekilde hallederiz, çözeriz."

Suudi yetkililerin faciayla ilgili kurallara uymadıkları gerekçesiyle hacıları suçladığını hatırlatan Şahin, "Kardeşim tedbiri sen alacaksın. Düzeni sen sağlayacaksın. Onları yönlendireceksin. Afrika'dan gelmişler. Yol, iz bilmeyebilirler. Onları öğretecek, yol gösterecek sizsiniz. Yönlendirme levhaları, hatta insanlarla onlara rehberlik edecek sizsiniz. Bunun mazereti olamaz. İhmal sonucu ölümler meydana gelmiştir. Bundan sonra bunların yaşanmamasını diliyorum" dedi.

 

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