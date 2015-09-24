Hacda yine facia: Şeytan taşlarken çıkan izdihamda 753 kişi öldü, 887 kişi yaralandı!

Suudi Arabistan'da hacıların şeytan taşladığı Mina'da taşlamadan dönenlerle gidenlerin karşılaşması sonucu izdiham çıktı, 753 kişi hayatını kaybetti, 887 kişi yaralandı.

İzdiham, şeytan taşlamanın yapıldığı alanda değil 204 sokağı yakınlarındaki Hamarat Köprüsü girişinde gerçekleşti. Suudi Al Arabiya News’un haberine göre, yaralılar bölgedeki dört ayrı hastaneye götürüldü, bazılarıysa helikopterlerle Mekke’deki hastanelere ulaştırıldı.

4 Türk öldü

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 18 Türk hacı adayından haber alınamadığını açıkladı. Açıklamadan birkaç saat sonra 5 kişiyle irtibata geçildiği, ancak faciada 4 Türk hacı adayının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 9 hacı adayıyla hala irtibata geçilemedi.

AFP'nin Suudi sivil savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre; yaşanan izdiham sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerindeki muhabirler, izdiham sırasında bazı hacıların köprüden düşerek hayatını kaybettiğini bildiriyor.



Facianın yaşandığı bölgeye 220'den fazla ambulans ve 4 bin kurtarma personeli gönderildiği belirtildi.

2006'da aynı yerde 360 kişi ölmüştü

Associated Press'in servis ettiği fotoğrafta, sağlık görevlileri izdihamda yaralananlara müdahale ederken görülüyor.





Mekke'ye 5 kilometre mesafede bulunan Mina'da hacıların geceyi geçirdikleri 160 bin çadır bulunuyor. İzdihamın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



2006 yılında yine aynı bölgede yaşanan izdihamda 360'tan fazla hacı hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Kabe'de hacıların üzerine vinç devrilmiş, 8'i Türk 107 kişi hayatını kaybetmişti.

Mekke'de Hac ibadetini yerine getirmek üzere 2 milyondan fazla Müslüman bulunuyor.

Hacda yaşanan facialar





6 Ocak 2006: Mekke'de bir otel çöktü, 76 kişi hayatını kaybetti.

12 Ocak 2006: Mina'da "şeytan taşlama" esnasında 364 kişi öldü.

22 Ocak 2005: "Şeytan taşlama" sırasında üç hacı öldü.

1 Şubat 2004: Mina'da yaşanan izdiham ve "şeytan taşlama" sırasında 251 kişi öldü.

11 Şubat 2003: Aralarında altı kadının da bulunduğu 15 kişi öldü.

5 Mart 2001: Mina'da 23'ü kadın 35 hacı hayatını kaybetti.

9 Nisan 1998: Mina'da çıkan izdihamda 118'den fazla hacı öldü, 180'i aşkın insan yaralandı.

15 Nisan 1997: Mina'da hacıların konakladığı kampta gaz sobasından çıkan yangında, 343 kişi öldü, bin 500'ü aşkın hacı yaralandı.

7 Mayıs 1995: Mina'daki kampta çıkan yangında üç kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

24 Mayıs 1994: "Şeytan taşlama" esnasında çıkan izdihamda 270 kişi öldü.

2 Temmuz 1990: Mina'daki tünelde havalandırma sisteminde çıkan arızanın akabinde yaşanan izdihamda 1426 kişi hayatını kaybetti.

10 Temmuz 1989: Mescid-i Haram'ın dışında düzenlenen iki saldırıda bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 16 Kuveytli Şii yakalandı ve haftalar sonra idam edildi.

31 Temmuz 1987: Suudi yetkililer, İranlı hacılar tarafından izinsiz düzenlenen protersto gösterilerini bastırdı. 275 İranlının da aralarında bulunduğu 400'ü aşkın hacı hayatını kaybetti.

20 Kasım 1979: Suudi hükümetine karşı olan yüzlerce silahlı kişi, Mescid-i Haram'ın içinde onlarca hacıyı rehin aldı. Yaşanan çatışmada 153 kişi ölürken, 560 kişi de yaralandı.

Aralık 1975: Mekke'ye yakın bir kampta gaz bombasının tetiklediği büyük yangında 200 hacı hayatını kaybetti.

Erdoğan'dan taziye



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kabe'deki vinç kazası da dahil olmak üzere, bu hac mevsiminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.



Erdoğan şunları söyledi:

"Kabe'deki kazanın ardından mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan bu elim facia, tüm İslam dünyasında büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Hac vazifelerini ifa ettikleri sırada meydana gelen izdihamda hayatlarını kaybeden merhumlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Kabe'deki vinç kazası da dahil olmak üzere, bu hac mevsiminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum."

Kılıçdaroğlu: Facia hepimizi derinden üzdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bayramın birinci gününde hacdan gelen haber gerçekten hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor ve bu ciddi bir kaygı yaratıyor. Bütün ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. Gerekli önlemlerin alınması lazım. Hacca giden Müslüman dünyasının bütün değerli evlatları umuyoruz ki bu tür acılarla bir daha karşılaşmamış olurlar."

Demirtaş: Facia değil katliam

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mina'da izdihamda bir çok kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Mina'da yaşananı katliam olarak nitelendiren Demirtaş şunları söyledi: "Mina'da yaşanan facia değil katliamdır. Allah hepsine rahmet eylesin. Türkiye'yi yönetenler Suudi yönetimini sert bir dille uyarmalıdır. Kutsal mekanlar Suudilerin malı değil, İslamın kutsal değerleridir. Kendilerine harcadıkları servetin haddi hesabı yokken, hac organizasyonuna halen turizm geliri olarak yaklaşan bu zihniyettir katliamdan sorumlu olanlar. Bunların kralına ulusal yas ilan edenler utanır mı acaba?"