Kabe'deki vinç faciasında ölenlerin ailelerine 824 bin lira tazminat verilecek

Suudi Kraliyet Mahkemesi, Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Mescid-i Haram´da yaşanan ve 12´si Türk olmak üzere 110 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan vinç faciasında ölenlerin ailelerine 270´er bin dolar (yaklaşık 824 bin TL) tazminat ödenecek. Ayrıca facianın yaşandığı inşaatı yapan Bin Ladin ailesinin Suudi Arabistan´daki bütün inşaatları durduruldu.



El Arabiya´nın haberine göre, Suudi Kraliyet Mahkemesi Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme faciada yaralananlara da 500´er bin riyal yani 135´er bin dolar (yaklaşık 412 bin TL) ödenmesine karar verdi.



Kazada 12 Türk hacı adayı hayatını kaybetmiş, 14 hacı adayı da yaralanmıştı.



Kraliyet Mahkemesi ayrıca, Kâbe´deki trajedinin yaşandığı inşaatı üstlenen Bin Ladin grubunun olayda kastı olmamakla beraber güvenlik standartlarını tam olarak karşılamadığı sonucuna vardı.



Mahkeme Bin Ladin grubunun Suudi Arabistan´da halen yürütmekte olduğu inşaatları durdurduğu gibi, şirketin bu ülke topraklarındaki inşaat ihalesine girmesini yasakladı.