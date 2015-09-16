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Dünya

Kabe'deki vinç faciasında ölenlerin ailelerine 824 bin lira tazminat verilecek

Mahkeme Bin Ladin grubunun Suudi Arabistan´da halen yürütmekte olduğu inşaatları durdurdu

16 Eylül 2015 09:58

Suudi Kraliyet Mahkemesi, Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Mescid-i Haram´da yaşanan ve 12´si Türk olmak üzere 110 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan vinç faciasında ölenlerin ailelerine 270´er bin dolar (yaklaşık 824 bin TL) tazminat ödenecek. Ayrıca facianın yaşandığı inşaatı yapan Bin Ladin ailesinin Suudi Arabistan´daki bütün inşaatları durduruldu.

El Arabiya´nın haberine göre, Suudi Kraliyet Mahkemesi Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme faciada yaralananlara da 500´er bin riyal yani 135´er bin dolar (yaklaşık 412 bin TL) ödenmesine karar verdi.

Kazada 12 Türk hacı adayı hayatını kaybetmiş, 14 hacı adayı da yaralanmıştı.

Kraliyet Mahkemesi ayrıca, Kâbe´deki trajedinin yaşandığı inşaatı üstlenen Bin Ladin grubunun olayda kastı olmamakla beraber güvenlik standartlarını tam olarak karşılamadığı sonucuna vardı.

Mahkeme Bin Ladin grubunun Suudi Arabistan´da halen yürütmekte olduğu inşaatları durdurduğu gibi, şirketin bu ülke topraklarındaki inşaat ihalesine girmesini yasakladı.

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