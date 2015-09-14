Kabe'deki vinç faciasından saatler önce bir kaza daha yaşanmış

Kabe'de bir vincin, hacı adaylarının üzerine düşmesi sonucu 107 kişinin hayatını kaybettiği olaydan saatlerce önce başka bir vinç kazası daha yaşandığı ortaya çıktı. Bu kazada ölen ya da yaralananın olmadığı, vincin şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği belirlendi.

Mekke'deki faciadan saatler önce bir vinç kazası daha yaşandığı öğrenildi. Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; kaza sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı ancak vincin üzerine devrildiği araçların büyük hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, Kabe’de devrilen vinç nedeniyle ölen 107 kişi arasındaki Türklerin sayısı 12’ye yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı hayatını kaybeden 12 hacı adayından 8’inin ismini açıklamıştı. Açıklanan liste şöyle: Kadir Gökmen, Ramazan Özmen, Şükrü Karatepe, Metin Yazgan, Erol Karaağaçlı, Süleyman Eskiler, Yusuf Alcı, Mehmet Değer. Dört kişinin kimlikleri parmak izi ve DNA karşılaştırmasından sonra açıklanacak.