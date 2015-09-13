Kâbe'deki vinç faciasında ölen Türk vatandaşı sayısı 12'ye yükseldi

Mekke'de meydana gelen vinç faciasında ölen Türk Hacı sayısı 12'ye yükselirken, ölen Türk hacıların kimlikleri de belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanlığı hayatını kaybeden 8 hacı adayının ismini açıkladı. Dört kişinin kimlikleri parmak izi ve DNA karşılaştırmasından sonra açıklanacak.

Dehşeti, kalçasındaki kırıkla atlatan Gaziantepli imam Mustafa Bolak yaşadıklarını anlattı:



“Osmanlı Revakları ile Kabe arasındaki alandaydım. Çok yağmur yağıyor, herkes dua ediyordu. O anda büyük bir gürültü oldu. Üzerimize mermer parçaları yağmaya başladı. Kendimi yana attım. Gözümü açtığımda herkes şehit olmuştu.”





'Tavaf sırasında olsaydı binlerce kişi ölürdü'





“Hastaneye 6 saatte ulaştım. Manzara korkunçtu. Bir kadın kopan elini diğer elinde tutuyordu. İnsanlar Kabe’de tavafta olsaydı binlerce kişi ölürdü.”



Şükrü Karatepe’nin akrabası Murat Yavuzkat, bürokrasiden şikâyet etti: “Cenazemizin kimlik tespiti yapıldı ama alamıyoruz. Bir hastaneye, bir polise gönderiyorlar. Alınca Mekke’ye gömeceğiz.”





Kimliği belli olanlar





Kadir Gökmen, Ramazan Özmen, Şükrü Karatepe, Metin Yazgan, Erol Karaağaçlı, Süleyman Eskiler, Yusuf Alcı, Mehmet Değer.



(4 kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.)