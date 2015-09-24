T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mina'da faciadan yarım saatle kurtulan Trabzonlu hacı: Allah'a emanet vazifemizi yapıyoruz

"İnsanlar hep endişeli, ortak bir dil yok, güvenlik yok"

24 Eylül 2015 20:54

Trabzonlu 235 hacı adayının yaşanan felaketten yarım saat önce olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan bir hacı adayı, "Karışıklık vardı. Mina'ya gelenler ile gidenler karşılaştı. Böyle bir şey olacağını hissettik. İnsanlar hep endişeli, ortak bir dil yok, güvenlik yok. Allah'a emanet vazifemizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Mekke'de bulunan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi, 717 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşanacağını hissettiğini söyledi.

Şeytan taşlama sırasında meydana gelen felaketten dakikalar önce Trabzonlu 235 hacı adayının olay yerinde bulunduğunu belirten Çebi, "Karışıklık vardı. Mina'ya gelenler ile gidenler karşılaştı. Böyle bir şey olacağını hissettik. Özellikle yürüyen merdivenlerden inerken yaşlı ve hasta hacı adayları takılıyor. Görevli tutup dışarı çıkarıyor, ama yetmiyordu" diye konuştu.

Haberin tamamı için tıklayın

 

ETİKETLER

minahaberallahmekkehacı adayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24