Mina'da faciadan yarım saatle kurtulan Trabzonlu hacı: Allah'a emanet vazifemizi yapıyoruz

Trabzonlu 235 hacı adayının yaşanan felaketten yarım saat önce olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan bir hacı adayı, "Karışıklık vardı. Mina'ya gelenler ile gidenler karşılaştı. Böyle bir şey olacağını hissettik. İnsanlar hep endişeli, ortak bir dil yok, güvenlik yok. Allah'a emanet vazifemizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Mekke'de bulunan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi, 717 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşanacağını hissettiğini söyledi.

Şeytan taşlama sırasında meydana gelen felaketten dakikalar önce Trabzonlu 235 hacı adayının olay yerinde bulunduğunu belirten Çebi, "Karışıklık vardı. Mina'ya gelenler ile gidenler karşılaştı. Böyle bir şey olacağını hissettik. Özellikle yürüyen merdivenlerden inerken yaşlı ve hasta hacı adayları takılıyor. Görevli tutup dışarı çıkarıyor, ama yetmiyordu" diye konuştu.

Haberin tamamı için tıklayın