Hacdaki faciada 4 Türk yaşamını yitirdi

Mekke'deki Hac idare Merkezi, Mina'da yaşanan izdihamda 4 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölen kişilerin İzmir, Sivas, Yozgat ve Samsun'dan olduğunun ifade edildiği açıklamada, kayıp 5 Türk vatandaşının akıbetiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Mina bölgesinde hacı adaylarının ‘şeytan taşlama’ sırasında yaşanan izdihamda 753 hacı adayı hayatını kaybetti.

9 Türk hacı adayından haber alınamazken, aralarından 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere 4 Türk hacı adayının öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kayıp 5 Türk vatandaşının akıbetiyle ilgili çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

Ölenlerin özel bir şirket ile Suudi Arabistan'a gittiği öğrenildi. İsimleri henüz açıklanmayan 4 kişinin İzmir, Sivas, Yozgat ve Samsun'dan giden kafileden oldukları açıklandı.