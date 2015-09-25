T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hacdaki faciada 4 Türk yaşamını yitirdi

Mina bölgesinde hacı adaylarının ‘şeytan taşlama’ sırasında yaşanan izdihamda 753 hacı adayı hayatını kaybetti

25 Eylül 2015 10:18

Mekke'deki Hac idare Merkezi, Mina'da yaşanan izdihamda 4 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölen kişilerin İzmir, Sivas, Yozgat ve Samsun'dan olduğunun ifade edildiği açıklamada, kayıp 5 Türk vatandaşının akıbetiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Mina bölgesinde hacı adaylarının ‘şeytan taşlama’ sırasında yaşanan izdihamda 753 hacı adayı hayatını kaybetti. 

9 Türk hacı adayından haber alınamazken, aralarından 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere 4 Türk hacı adayının öldüğü ifade edildi. 

Açıklamada, kayıp 5 Türk vatandaşının akıbetiyle ilgili çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

Ölenlerin özel bir şirket ile Suudi Arabistan'a gittiği öğrenildi. İsimleri henüz açıklanmayan 4 kişinin İzmir, Sivas, Yozgat ve Samsun'dan giden kafileden oldukları açıklandı.

ETİKETLER

hactürkiyefaciaölümhaber

İlgili Haberler

Mina'da faciadan yarım saatle kurtulan Trabzonlu hacı: Allah'a emanet vazifemizi yapıyoruz

"İnsanlar hep endişeli, ortak bir dil yok, güvenlik yok"

Hac faciasında bir Türk hacı hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı'nın kendilerinden haber alınamadığını açıkladığı 18 Türk hacıdan 6'sına ulaşıldı

Suudi Bakan hacıları sorumlu tuttu

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Halid El Falih, Mekke'de 717 kişinin hayatını kaybettiği faciaya paniğe kapılan hacıların yol açtığını söyledi. Çok sayıda lider taziye mesajı yayınladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24