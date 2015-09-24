Suudi Bakan hacıları sorumlu tuttu



Hac'da şeytan taşlama sırasında çıkan izdiham sonucu 717 hacının hayatını kaybetmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Halid El Falih, bazı hacı gruplarının daha önce belirlenen düzene göre hareket etmediğini ve talimatları dikkate almayarak faciaya neden olduğunu savundu.

Çeyrek asırdan bu yana yaşanan en büyük Hac felaketinde izdihama tam olarak neyin neden olduğu ise henüz açıklığa kavuşturulamadı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, Mekke yakınlarındaki Mina'da bir kavşakta trafik sıkışıklığı meydana geldiğini, ardından da kitlesel panik yaşandığını açıkladı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, kurbanlar farklı millyetlere sahip. Bu sene yaklaşık 2 milyon Müslümanın hacı olmak için Mekke'ye gittiği, bunlardan 1 milyon 400 bininin Suudi Arabistan dışından olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın her yerinden taziye dilekleri

Birleşmiş Nilletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Mekke'deki faciadan ötürü çok üzgün olduğunu belirtti. Kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileten Ban, yaşanan facianın 'trajik' olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier, "Sarsılmış durumdayım" diyerek kurbanların yakınları ile hacıların üzüntülerini paylaştığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Kabe’deki kazanın ardından mübarek Kurban bayramının ilk gününde yaşanan bu elim facia, tüm İslam dünyasında büyük bir üzüntüye yol açmıştır" dedi.

İranlı yetkililer, Mina'da en az 717 kişinin ölümüne neden olan izdiham ile ilgili olarak Suudi Arabistan'ı sert bir şekilde eleştirdi. Faciada en az 15 İran vatandaşı hayatını kaybetti. İran Hac Organizasyon Komitesi Başkanı Said Ohadi, olayın meydana geldiği sembolik şeytan taşlama alanı yakınındaki iki yolun daha önce ‘bilinmeyen nedenlerle' kapatılmış olduğunu belirterek “Trajik kazaya bu neden oldu” diye konuştu.