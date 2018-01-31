AKP'li doktor milletvekilinden TTB'ye: Onların akıl sağlığında bozukluk var

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından 11 yöneticisi gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği’yle ilgili olarak, “Onların akıl sağlığında bozukluk var” ifadelerini kullandı.

TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara, "Türk Tabipleri Birliği, bir meslek örgütüdür. Meslek örgütleri şiddeti çağırmadıkları sürece yaptıkları açıklamalar her demokraside olduğu gibi ifade özgürlüğü kapsamına girer” dedi.

"Tabipler Birliği her dönem şiddeti çağırmıştır"

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Kara’nın ardından konuşan meslektaşı AKP’li Tamer ise şunları söyledi: "Tabipler Birliği her dönem şiddeti çağırmıştır ve o şekilde de açıklama yapmıştır. ‘Devlet terörüne son' diyerek. "Türk Tabipleri Birliği barış istiyor, ‘Halk sağlığı sorunudur.' diyor. Burada hiç kimsenin ismi var mı? Bu kadar şehit gelirken bir kere de o zaman açıklama yapsaydı Türk Tabipleri Birliği. Akıl sağlığı sorunları var onların. ‘Halk sağlığı sorunu' değil, onların akıl sağlığında bozukluk var.”

AKP'li Tamer, "Diyarbakır'da çukurlar kazılırken bu adamlar niye duruyordu; neredeydi bunlar, bu hekimler neredeydi? Şu an cephede bulunan hekimler bizim hekimlerimiz" derken, Kara da "Sizin tosuncuklar nerede? Yok hiçbiri" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmasının ardından TTB’den yapılan açıklamada, "Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi” ifadelerine yer vermişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada TTB yöneticileri için "terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı da pazartesi günü "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "savaş" değerlendirmesi yapmasının, "Türkiye ve Türk milletine alçakça saldırılarda bulunanlar dışında" kimseye yararı olmadığı belirtilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da salı günü TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası da (Sağlık-Sen) savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti.

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TTB Merkez Konseyi üyeleri; "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ile suçlanıyor.